Tunisie: Nafti reçu par Tebboune à Alger pour évoquer la coopération bilatérale et la Libye

M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, a reçu, aujourd'hui dimanche 25 octobre 2026, au Palais d'El Mouradia à Alger, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, à l'occasion de sa visite en Algérie pour participer à la réunion du Mécanisme de concertation tripartite sur la Libye qui se tient aujourd'hui, avec la participation des Ministres des Affaires Étrangères de Tunisie, d'Algérie et d'Égypte.

Le Ministre a transmis au Président Abdelmadjid Tebboune les salutations de son frère, Son Excellence, le Président de la République Tunisienne, M. Kaïs Saïed, ainsi que ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration par l'Algérie du 72ème anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, soulignant l'excellence des relations tuniso-algériennes, le climat de confiance mutuelle et la concertation continue au plus haut niveau entre les deux Pays.

Il a également confirmé la volonté commune de développer davantage la coopération bilatérale dans différents domaines, de manière à renforcer les processus de développement et de partenariat solidaire entre les deux Pays, tout en faisant référence aux efforts déployés par les différents secteurs pour veiller à une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, en exécution de la volonté commune des dirigeants des deux Pays.

À cette occasion, le Ministre a salué le fait que l'Algérie abrite la réunion du Mécanisme de concertation tripartite, ce qui traduit un souci commun de préserver la périodicité de cette réunion, dans un cadre de responsabilité historique partagée entre les trois États à l'égard de la Libye sœur.

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Il a affirmé la convergence des positions des dirigeants des deux Pays frères concernant la crise libyenne, fondées sur le soutien à un règlement politique global entre les différentes composantes de la scène politique libyenne, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que sur l'importance de poursuivre la concertation et la coordination des positions à travers le Mécanisme de concertation tripartite entre la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, afin de contribuer de manière active et efficace à l'accélération du processus de solution politique en Libye, Pays frère.