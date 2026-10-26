Congo-Brazzaville: Canada - Anatole Collinet Makosso prépare le terrain à une mission économique congolaise en 2027

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a effectué en milieu de semaine dernière un séjour à Ottawa, au Canada. Qualifié de privé, ce déplacement a été marqué par plusieurs rencontres avec des responsables politiques, des parlementaires et des acteurs économiques canadiens, en prélude à une visite officielle et à une mission économique congolaises envisagées en 2027.

En précurseur, le chef du gouvernement congolais entend contribuer à la préparation de ces prochaines échéances, qui devraient permettre de promouvoir les potentialités de la République du Congo et de susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs canadiens.

À son arrivée dans la capitale canadienne, Anatole Collinet Makosso a été accueilli par l'ambassadeur de la République du Congo au Canada, Appolinaire Aya. Il était accompagné, entre autres, de son conseiller et chef du département de la Coopération et des relations avec les Congolais de l'étranger, Steven Moussala.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de son séjour, le Premier ministre a eu plusieurs entretiens avec des personnalités canadiennes. Il a notamment été reçu à la Chambre des communes du Parlement canadien, avant de s'entretenir avec François-Philippe Champagne, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales, ainsi qu'avec Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie à la Chambre des communes.

Les échanges ont porté sur les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale, dans un contexte marqué par la volonté des deux pays de diversifier leurs partenariats et de renforcer leurs relations économiques.

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme porteurs d'opportunités, notamment l'énergie, l'industrie, les mines, l'agriculture, l'éducation et la santé. La question de l'intégration des Congolais établis au Canada figure également parmi les domaines d'intérêt évoqués au cours de ce déplacement.

La perspective d'une visite officielle du Premier ministre, accompagnée d'une mission économique congolaise en 2027, constitue ainsi une étape importante dans la préparation de nouvelles initiatives de coopération. Cette démarche vise notamment à mieux faire connaître les atouts économiques du Congo et à favoriser l'établissement de partenariats susceptibles de soutenir son développement.

Établies en 1962, les relations diplomatiques entre la République du Congo et le Canada reposent sur un socle historique que les deux pays entendent valoriser davantage. Les contacts engagés à Ottawa pourraient contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines politique, économique et social.