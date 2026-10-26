Cote d'Ivoire: Octobre Rose - Mariatou Koné appelle les femmes à briser la peur du dépistage

À Korhogo, le 24 octobre 2026, la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques a sensibilisé les femmes et les hommes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Elle a également salué les efforts de l'État pour améliorer l'accès aux soins.

Briser la peur, combattre les préjugés et se faire dépister sans attendre. Tel est le message lancé par la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Professeur Mariatou Koné-Traoré, aux femmes de Côte d'Ivoire, le samedi 24 octobre 2026, au stade régional de Korhogo.

À l'occasion d'une séance de fitness couplée à la campagne de sensibilisation « Octobre Rose », la ministre, par ailleurs députée-maire de Boundiali, a insisté sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Une démarche essentielle pour favoriser une prise en charge rapide et améliorer les chances de guérison.

Face aux participants, venus de plusieurs villes du pays, la socio-anthropologue a rappelé que la lutte contre cette maladie passe aussi par une prise de conscience collective. Elle a ainsi invité les femmes à se rapprocher des structures sanitaires pour bénéficier des dispositifs de dépistage disponibles.

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« Grâce au Président Alassane Ouattara et à son épouse Dominique Ouattara, le cancer n'est plus synonyme de mort en Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré, en saluant l'engagement du couple présidentiel dans la lutte contre cette maladie.

Des dispositifs pour faciliter l'accès aux soins

Pour la ministre, les efforts de sensibilisation doivent s'accompagner de mesures concrètes en faveur des populations. Elle a, à cet égard, salué les initiatives de l'État visant à faciliter l'accès au dépistage, au diagnostic et aux soins.

Parmi les mesures évoquées figurent la mise en place de centres de dépistage et de mammographie, la subvention de certains actes et examens médicaux, ainsi que la création du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara.

Ces dispositifs visent à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de cancer et à renforcer les moyens de lutte contre la maladie.

Au-delà des infrastructures et des mesures de soutien, Mariatou Koné a surtout appelé les femmes à surmonter leurs appréhensions et à ne pas laisser la peur ou les préjugés retarder leur recours aux structures sanitaires.

Elle a également rappelé que le dépistage ne doit pas se limiter au mois d'octobre. Pour elle, la prévention doit s'inscrire dans la durée et devenir un réflexe. Les femmes sont donc invitées à se faire dépister tout au long de l'année, sans attendre le retour de la campagne « Octobre Rose ».

Korhogo mobilisée contre le cancer du sein

La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités administratives et politiques, dont le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, Karim Diarassouba, ainsi que des responsables régionaux des Sports et de la Santé.

Le député-maire de Korhogo, Lassina Ouattara, dit Lass PR, a rendu hommage à Mariatou Koné et remercié les organisateurs pour le choix de sa commune pour accueillir cette activité de sensibilisation.

Initiée par les « Amazones de Mariatou Koné pour le Président Alassane Ouattara » (APMK-PRADO), dirigées par Aminata Diarra, en collaboration avec les « Soldats de Lass PR », la manifestation a connu plusieurs temps forts.

Au programme figuraient une marche, une séance de fitness, une opération de dépistage du cancer du sein et l'installation des présidentes régionales des APMK-PRADO dans les régions du district des Savanes.

À travers cette mobilisation, les organisateurs entendent contribuer à la sensibilisation des populations et encourager les femmes à accorder une place prioritaire à leur santé. Un message essentiel : face au cancer du sein, le dépistage précoce et le recours aux professionnels de santé constituent des démarches déterminantes.