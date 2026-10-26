Togo: C'est l'ouverture !

26 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

L'université de Datcha s'apprête à entamer sa première rentrée, indique Togo Matin.

Troisième université publique du Togo après celles de Lomé et de Kara, l'Université de Datcha (UD) est implantée dans la région des Plateaux, entre Ogou et Amou, à environ 130 km au nord de Lomé. Avec des filières innovantes en santé, agriculture, ingénierie et technologies, elle entend répondre aux besoins du marché de l'emploi tout en misant sur l'équité territoriale.

Pour sa première année, l'établissement proposera 13 parcours répartis entre trois entités : la Faculté des sciences économiques, sociales et du territoire (FaSEST), l'Institut des sciences agronomiques et environnementales (ISAE), et l'Institut des sciences technologiques et de l'innovation (ISTI).

D'une superficie initiale de 18 600 m², la première phase du campus comprendra cinq bâtiments clés : Faculté des sciences de la santé, Institut des métiers de l'agriculture, Institut polytechnique de l'innovation, présidence universitaire et restaurant moderne. À terme, le projet ambitionne d'accueillir jusqu'à 30 000 étudiants répartis dans neuf facultés d'ici 2040.

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Fruit d'un partenariat public-privé entre l'Étatet Envol Partenariats Togo, ce projet incarne la volonté d'un pays tourné vers l'avenir, où éducation rime avec inclusion, innovation et excellence.

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