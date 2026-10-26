Tanzanie: Le 29 octobre, une journée de prière pour les victimes des élections

Dar es Salaam — « Un an après les élections de l'année dernière, nous rendons hommage à nos concitoyens blessés, disparus, voire tués », déclare Mgr Wolfgang Pisa, Évêque de Lindi et président de la Conférence épiscopale de Tanzanie (Tanzania Episcopal Conference, TEC), dans une lettre pastorale intitulée en swahili « Bwana Awape Amani ! » (« Que le Seigneur vous donne la paix ! »). Ce titre fait écho aux paroles de la Deuxième épître aux Thessaloniciens (3, 16) : « Que le Seigneur de la paix vous donne la paix en tout temps et de toutes les manières. Que le Seigneur soit avec vous tous. »

Un an plus tard, le président de la TEC invite l'Église de Tanzanie à célébrer des messes de suffrage pour les victimes des violences qui ont éclaté à l'occasion des élections générales du 29 octobre 2025. Le scrutin s'est déroulé dans un climat de forte tension, marqué par les contestations de l'opposition, suite à l'exclusion des listes électorales ou à l'arrestation de ses principaux candidats.

Après la proclamation de la victoire de la présidente Samia Suluhu Hassan, à qui ont été attribués environ 98 % des voix, des manifestations ont éclaté dans plusieurs localités du pays. Les affrontements avec les forces de sécurité ont fait des morts et des blessés, tandis que plusieurs personnes ont été portées disparues (voir Fides 4/11/2025). Une commission nommée par le gouvernement a par la suite estimé à 518 le nombre de victimes, pour la plupart des civils, dont la majorité a été tuée par des coups de feu.

« Cet état de douleur et de tragédie est toujours présent parmi notre peuple », écrit Mgr Pisa. « Dans ce contexte, nous sommes appelés à rester unis en tant que communauté de croyants, en confiant notre nation, ses dirigeants et son peuple au Dieu miséricordieux » .

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous demandons que des messes soient célébrées pour ces intentions : pour ceux qui ont été blessés, portés disparus ou tués, et pour notre nation », poursuit l'Évêque. Il recommande en outre que, dans la mesure du possible, les célébrations aient lieu le jeudi 29 octobre 2026 dans les paroisses, les lieux de prière et les institutions ecclésiastiques.

Dans une déclaration officielle publiée le 15 novembre 2025, les Évêques de la TEC avaient exprimé leur profonde douleur et condamné les meurtres de manifestants, les qualifiant de « brutaux et inhumains » et les décrivant comme « une abomination aux yeux de Dieu ». Ils avaient également demandé l'ouverture d'une enquête indépendante et la libération inconditionnelle des personnes détenues pour des motifs électoraux ou politiques.