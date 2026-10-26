Madagascar: Renonciation et succession de l'Archevêque de Fianarantsoa

Cité du Vatican — Le Pape Léon XIV a accepté la renonciation à la charge pastorale de l'archidiocèse métropolitain de Fianarantsoa, présentée par Mgr Fulgence Rabemahafaly. Son successeur est Mgr Jean Nicolas Rakotojaona, jusqu'à présent Archevêque coadjuteur de ce même archidiocèse.

Jean Nicolas Rakotojaona est né le 18 janvier 1973 à Anosy Avaratra. Il a été ordonné prêtre le 3 août 2002 pour l'Archidiocèse d'Antananarivo.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire paroissial dans le district d'Ihazolava (2002-2004) ; master en philosophie de la religion à l'Université catholique de Madagascar ; vicaire à Andohatapenaka et Ampefiloha (2004-2006) ; recteur du séminaire préparatoire Victoire Rasoamanarivo ; professeur de doctrine sociale de l'Église à l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo et de philosophie au petit séminaire (2006-2009) ; curé d'Ambanidia (2009-2011) ; doctorat en théologie à l'Université de Fribourg, en Suisse (2011-2017) ; Vice-recteur (2017-2018) puis recteur (2018-2023) du Grand Séminaire de philosophie Saint-Paul-l'Apôtre.

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Élu évêque titulaire de Dragonara et évêque auxiliaire de Morondava le 19 mai 2023, il a reçu l'ordination épiscopale le 2 juillet suivant. Le 25 octobre 2025, il a été nommé Archevêque coadjuteur de Fianarantsoa.

Il est actuellement coprésident de la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs (CEPAL).