Tunisie: Le hub numérique « The Dot - 500 startups accompagnées en cinq ans

Véritable catalyseur de l'entrepreneuriat technologique en Tunisie, le centre d'innovation numérique « The Dot » a célébré son cinquième anniversaire en dévoilant un bilan remarquable. Depuis son lancement en 2021, la structure a accompagné plus de 500 startups, dont 37 fondées par des compétences de la diaspora tunisienne à l'étranger. Le centre a également incubé 140 jeunes pousses issues de dix gouvernorats du pays et orchestré plus de 3 000 événements dédiés à l'écosystème numérique.

Fruit d'un partenariat public-privé et international, « The Dot » a été mis en place avec le soutien du ministère des Technologies de la Communication, d'Expertise France, de la coopération allemande (GIZ) et de la Fondation Tunisie pour le Développement, bénéficiant d'un financement de l'Union européenne. Sa mission principale réside dans l'accélération de la transition numérique, l'amélioration du climat des affaires et le renforcement des synergies entre les jeunes entreprises innovantes et les acteurs publics et privés.

Au quotidien, le centre s'emploie à consolider l'écosystème entrepreneurial en rapprochant les porteurs de projets des investisseurs, des grands groupes économiques et des structures d'accompagnement, favorisant ainsi la transformation d'idées novatrices en projets concrets.

À l'occasion de cet anniversaire, Badreddine Ouali, président de la Fondation Tunisie pour le Développement et cofondateur de l'initiative, a insisté sur l'urgence d'étendre ce modèle au-delà de la capitale. Il a préconisé un renforcement des liaisons avec les centres « ELIFE » implantés dans les régions afin d'offrir aux jeunes des zones de l'intérieur de meilleures opportunités de montée en compétences et de création d'entreprises.

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De leur côté, les partenaires internationaux ont réaffirmé leur engagement aux côtés du hub. Manuel Bouard, ministre-conseiller à l'ambassade de France en Tunisie, a souligné que l'appui aux talents et aux technologies d'avenir constitue un axe prioritaire de la coopération franco-tunisienne pour l'espace méditerranéen.

Alexander Peitz, directeur du programme de transition numérique à la GIZ Tunisie, a pour sa part mis en avant le rôle stratégique de la structure dans la dynamisation du secteur IT et la création d'emplois qualifiés. Enfin, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a salué une initiative exemplaire capable d'interconnecter les compétences et de stimuler la coopération entre les deux rives de la Méditerranée.

La cérémonie, qui s'est tenue vendredi au siège du centre, a réuni un parterre de représentants institutionnels, de diplomates, d'entrepreneurs et d'alumni, illustrant la réussite d'une dynamique collective au service de l'innovation tunisienne.