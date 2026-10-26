Tunisie: Octobre Rose à Ben Arous - Les scouts mobilisés pour le dépistage précoce du cancer du sein

Dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose », l'équipe des scouts de Nouvelle Médina a organisé, ce dimanche, une journée de sensibilisation dédiée à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et à la promotion d'une culture de prévention.

Dans une déclaration accordée à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Amira Tarroudi, représentante du groupe scout de Nouvelle Médina, a souligné que cette initiative - abritée par la Maison des jeunes de Nouvelle Médina (gouvernorat de Ben Arous) - vise principalement à sensibiliser les femmes et les jeunes filles à l'importance du diagnostic précoce, à les encourager à adopter des comportements préventifs et à faciliter leur accès à des informations médicales fiables et précises grâce au contact direct avec des professionnels de la santé.

Elle a indiqué que ces activités de sensibilisation offrent aux participantes l'opportunité de mieux comprendre la pathologie, les méthodes de prévention et les moyens de réduire ses complications ainsi que ses répercussions négatives sur la santé de la femme.

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Par ailleurs, elle a insisté sur la nécessité de renforcer la synergie entre la société civile, les milieux culturels, juvéniles et médicaux. Selon elle, la coordination des efforts entre les différents intervenants contribue efficacement à la diffusion de l'information sanitaire et à l'encouragement des bonnes pratiques pour limiter les risques liés au cancer du sein.

Le programme de cette journée a notamment été marqué par l'organisation d'ateliers de sensibilisation axés sur l'importance de l'activité physique, de la santé mentale et d'une alimentation saine dans la prévention des maladies. Les participantes ont également été sensibilisées à l'auto-examen des seins, aux techniques de dépistage précoce et ont bénéficié de conseils pratiques pour renforcer leur éducation à la santé.

À travers ces initiatives, les organisateurs aspirent à ancrer la culture de la prévention, à placer la santé de la femme au rang des priorités et à consolider la prise de conscience collective quant au rôle salvateur du dépistage précoce.