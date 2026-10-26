Gabon: Le Président de la République en audience avec la Présidente du Sénat

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à la Présidente du Sénat, Huguette Nyana Ekoume, épouse Awori Onanga.

Cette rencontre a principalement porté sur l'accélération du processus de décentralisation, le transfert effectif des compétences aux collectivités locales ainsi que le renforcement de leurs capacités administratives et financières.

Cette audience intervient dans un contexte marqué par la volonté du Chef de l'Etat de donner une nouvelle impulsion à cette réforme majeure, dont la mise en oeuvre demeure insuffisante au regard des attentes des populations et des difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales.

A cet effet, la Présidente du Sénat est venue présenter au Chef de l'Etat les initiatives envisagées par son institution pour accompagner l'effectivité de la décentralisation et contribuer à lever les obstacles qui freinent encore son déploiement sur l'ensemble du territoire national.

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Parmi les principales orientations évoquées figurent l'organisation de missions de terrain des sénateurs, destinées à mieux appréhender les réalités locales, à identifier les contraintes administratives et financières des collectivités et à évaluer leur capacité à exercer pleinement les compétences qui leur seront transférées.

Les échanges ont également mis en évidence la nécessité de renforcer la formation et la professionnalisation des agents territoriaux, notamment dans les domaines de l'administration locale, de la fiscalité, du recouvrement des recettes et de la gestion budgétaire.

L'objectif est de permettre aux collectivités locales de disposer de ressources humaines qualifiées, de mobiliser davantage de recettes propres et de renforcer progressivement leur autonomie financière, afin de concevoir et de mettre en oeuvre des projets de

développement répondant directement aux besoins des populations.

Cette réforme appelle également à une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques, une plus grande responsabilisation des élus locaux et une administration territoriale plus performante.

Par cette démarche, le Président de la République réaffirme sa volonté de faire de la décentralisation un véritable levier de développement territorial, de réduction des disparités entre les provinces et d'amélioration des services publics de proximité.

L'ambition du Chef de l'Etat est de passer d'une décentralisation essentiellement institutionnelle à une décentralisation effective, dotant les collectivités locales des compétences, des ressources et des moyens nécessaires pour devenir de véritables acteurs de leur propre développement.