Gabon: Octobre Rose à Dienga - La sensibilisation comme une des armes pour lutter contre les cancers

C'est octobre, mois de l'année consacré à la sensibilisation autour des cancers qui touchent la femme. Les femmes de Dienga, situé dans la province de l'Ogooué-Lolo, ont choisi des activités sportives comme moyen de sensibilisation, aussi pour se faire entendre.

Dans un élan de solidarité, toutes ou presque, vêtues de la couleur rose, dans une belle ambiances, les femmes de Dienga ont lancé un cri d'alerte afin de porter haut la voix de la lutte contre le cancer. Un moment fort, empreint d'émotion, pour soutenir ces femmes qui se battent aujourd'hui contre la maladie, et surtout, par respect pour la mémoire de celles qui sont tombées au combat face au cancer.

À Dienga, Octobre Rose a pris le visage de l'engagement. Autour des chants et danses, le message était fort : "Reconnaissons nos mamans. Nos mamans sont efficaces", ont-elles clamé. Un slogan simple mais puissant, pour rappeler le rôle central des mères, des femmes, piliers des familles et des communautés, dont la santé doit être une priorité nationale.

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Par cette mobilisation, les femmes de Dienga rappellent à toutes fins utiles que le dépistage précoce sauve des vies. Elles appellent à briser le silence, à briser la peur, à aller se faire dépister. Parce que derrière chaque femme malade, il y a une famille en détresse. Derrière chaque femme qui tombe, c'est une communauté qui perd une de ses forces vives.

En ce mois d'Octobre Rose, Dienga a choisi de ne pas se taire. Dienga a choisi la vie.