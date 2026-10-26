Tunisie: Hôpital local d'Ettadhamon - 1er congrès sur « la médecine générale et les pratiques médicales »

L'hôpital local d'Ettadhamon a organisé ce dimanche le premier congrès sur « la médecine générale et les pratiques médicales », avec la participation de médecins de diverses spécialités du gouvernorat de l'Ariana, dans le but d'échanger des expériences, de renforcer les compétences des médecins de première ligne et d'être en phase avec les dernières avancées et recommandations médicales, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé fournis aux patients.

La présidente du conseil scientifique de l'hôpital, Alifa Awadi Nigro, a déclaré à l'agence TAP que l'idée d'organiser ce congrès est née de l'importance du rôle joué par les médecins de première ligne, qui sont en contact direct avec les patients et assurent leur suivi dès les premières étapes du traitement.

Elle a précisé que l'hôpital local d'Ettadhamon, ainsi que les centres de santé de base qui lui sont rattachés, œuvrent pour faire évoluer les pratiques médicales en adoptant les recommandations et les plus récentes orientations scientifiques dans le domaine de la médecine générale.

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Elle a ajouté que ce congrès constitue une occasion de se familiariser avec les dernières avancées en matière de médecine de première ligne et d'échanger des expériences entre médecins.

Elle a précisé que cette approche inclut notamment la prise en charge des patients atteints de diabète et d'hypertension artérielle (HTA) ainsi que le renforcement de la prévention chez les personnes exposées aux maladies rénales et cardiaques, par le biais d'une intervention précoce et de la mise en place d'un traitement approprié, dans le but de limiter la progression de ces maladies et de retarder autant que possible l'apparition de leurs complications.

Elle a souligné que l'hôpital compte des médecins spécialisés dans divers domaines, notamment la gynécologie, la gastro-entérologie, la néphrologie, la pédiatrie et l'ORL, ainsi qu'un service de dialyse, un service des urgences et un service de maternité.