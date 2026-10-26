Tunisie: Soutien psychologique en milieu scolaire - Les ministères de l'Éducation et de la Santé mettent en place un numéro vert

25 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les ministères de l'Éducation et de la Santé ont mis à la disposition des élèves le numéro vert 80106080 afin de leur offrir des services d'écoute et de soutien psychologique, selon un communiqué conjoint publié ce dimanche par le ministère de l'Éducation sur sa page officielle Facebook.

Ce dispositif téléphonique sera opérationnel à partir de ce mardi 28 octobre, de 09h30 à 15h30, et ce, tout au long de la semaine (du lundi au vendredi), précise le texte du communiqué.

Cette initiative conjointe vise à fournir des services d'orientation, de conseil, d'écoute et un soutien psychologique adéquat aux élèves. Elle a également pour objectif de les aider à faire face aux pressions psychologiques ou scolaires qu'ils pourraient rencontrer, une mission qui sera assurée par des spécialistes en psychologie.

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