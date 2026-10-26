Tunisie: Plateforme « Joussour » - Lancement des cours de soutien en ligne

Le ministère de l'Éducation a annoncé, ce dimanche, le démarrage des séances de soutien et d'accompagnement pédagogique, en direct et enregistrées, via la plateforme en ligne « Joussour ».

Selon le communiqué officiel publié par le ministère sur sa page Facebook, ce programme cible prioritairement trois niveaux scolaires clés.

Pour les élèves du Baccalauréat, les cours débutent ce lundi 26 octobre et se poursuivront jusqu'au 31 octobre.

Pour les élèves de la 9e année de l'enseignement de base, les sessions démarrent également ce 26 octobre et s'étaleront jusqu'au 1er novembre.

Pour les élèves de la 6e année primaire, le lancement est programmé pour le mardi 27 octobre et prendra fin le 2 novembre 2026.

Grâce à ce dispositif interactif et flexible, le ministère ambitionne de renforcer les acquis des apprenants et d'optimiser leurs chances de réussite aux échéances nationales.