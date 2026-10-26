Afrique: Djerba - Coup d'envoi du festival international du cinéma de la femme et des jeunes

Le coup d'envoi de la 12e édition du Festival international du cinéma de la femme et des jeunes a été donné samedi soir à Djerba. L'événement se poursuit jusqu'au 27 octobre. Il réunit 68 films issus de 38 pays.

Le directeur du festival, Mohamed Thabet, a précisé que cette édition met à l'honneur les créations des femmes et des jeunes. L'objectif est de renforcer leur présence dans le paysage artistique. Il s'agit aussi de promouvoir le rayonnement culturel et touristique de l'île de Djerba.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à la salle Agora Djerba. Plusieurs figures culturelles et diplomatiques étaient présentes. L'Inde est le pays invité d'honneur de cette édition. Des cinéastes de Tunisie, d'Algérie, d'Égypte, de Syrie, de Palestine et d'Irak participent à la manifestation.

La soirée a débuté par l'hymne national et une intermède musical. Les organisateurs ont rendu hommage aux actrices tunisiennes Dora Zarrouk et Afef Ben Mahmoud pour l'ensemble de leur carrière. Une minute de silence a également été observée à la mémoire de la comédienne disparue Amel Baccouche.

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L'ouverture a été l'occasion de présenter les membres des jurys. Le festival a récompensé les lauréats de la compétition du film scolaire axée sur la prévention contre les drogues. Ce concours est soutenu par le gouvernorat de Médenine. Le jeune Ayhem Zayoud a décroché le premier prix. Wassim Bourguiba et Rawan Hammami ont obtenu respectivement la deuxième et la troisième place.

La programmation propose des projections en compétition officielle et hors compétition. Le public pourra découvrir des longs et courts métrages documentaires, des films scolaires et des oeuvres pour enfants.

Les compétitions attribuent plusieurs distinctions. Les documentaires concourent pour la Pothos d'or (Fakhara d'or) et les prix du jury. Les films de fiction visent la Phare d'or (Manara d'or), ainsi que des prix d'interprétation et de réalisation. L'Union des artistes arabes remet également un prix du meilleur film de fiction arabe d'une valeur de 500 dollars.

En parallèle des projections, le festival propose des ateliers et des masterclass. Ces activités touchent à l'écriture de scénario, au cinéma de marionnettes et à la réalisation documentaire. Une table ronde abordera la structuration des festivals, tandis qu'une conférence sera consacrée au rôle de la femme dans l'industrie de l'image.