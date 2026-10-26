Tunisie: L'ASM tenu en échec par son voisin banlieusard - Quel gâchis !

Menant au score à la mi-temps, les Marsois n'ont pas su tenir bon durant la deuxième période de jeu, laissant filer l'occasion de se débarrasser d'un adversaire direct.

Il n' y a pas eu de vainqueur dans le duel des banlieusards. La rencontre s'est finalement soldée sur un partage des points sur le score d'un but partout. Un duel direct que les hommes de Imed Ben Younès auraient dû emporter s'ils avaient disputé la seconde mi-temps aussi bien que la période initiale.

Une première mi-temps durant laquelle les Marsois ont imposé leur rythme, à même de finir par dominer totalement les débats. Ils en voulaient tellement qu'ils ont fini par obtenir gain de cause dans le temps additionnel quand Rayen Hamrouni ouvre la marque (45'+4) juste avant que l'arbitre ne renvoie les deux équipes aux vestiaires. Un joli but du reste !

Un fléchissement fatal

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De retour des vestiaires, les camarades de Rayen Hamrouni semblèrent y avoir laissé toute leur énergie. En face, les Hammam-lifois ont opéré par un pressing haut qui a vite apporté ses fruits, en à peine dix minutes. Après recours à la VAR, les visiteurs ont obtenu un penalty, transformé par Habib Gherairi. Il n'en fallait pas plus pour rentrer de La Marsa avec un point précieux. Pour les banlieusards du nord, ce sont deux points de perdus. Leur fléchissement au début de la seconde mi-temps leur a été fatal.

Ils ont eu beau essayer de colmater les brèches et d'obtenir de nouveau l'avantage au score. En vain. Face aux réalisme des visiteurs qui ont su, eux, faire de la résistance, les "Vert et Jaune" ont été finalement tenus en échec. Imed Ben Younès doit se rappeler et rappeler à ses joueurs qu'un match de football se négocie en entier. Il ne suffit pas d'être bon le temps d'une mi-temps pour aspirer à la victoire. Les débats, on les domine quatre-vingt-dix minutes, voire plus.

Bref, les "Vert Jaune" ont laissé échapper une belle opportunité de se débarrasser d'un adversaire direct et, par là-même, monter en grade.