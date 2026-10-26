Tunisie/UE - Pour une coopération bilatérale équitable

Dans le cadre des relations étroites entre l'Union européenne (UE) et la Tunisie, la Délégation de l'UE en Tunisie vient d'annoncer la prochaine signature d'un accord consistant en l'octroi à notre pays de quatre-vingts millions d'euros, soit l'équivalent de 270 millions de dinars, une enveloppe destinée à appuyer le budget de l'Etat pour l'inclusion sociale.

Ce nouvel accord est censé être le prélude au lancement d'un dialogue global et autres négociations constructives avec la Tunisie dans le but de réviser les règles commerciales de l'Accord d'association Tunisie-UE et de développer la coopération bilatérale.

Rappelons que l'accord en question est entré en vigueur depuis 1998 et sert de cadre juridique fondamental qui régit la coopération bilatérale aux divers niveaux, économique, politique et commercial.

Il est à souligner, également, que la transition énergétique représente un volet essentiel de la coopération bilatérale dans la mesure où le projet d'interconnexion électrique Tunisie - Italie (Elmed) devrait favoriser de nouvelles perspectives de coopération énergétique entre la Tunisie et les pays de l'Union européenne.

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Cet accord vient confirmer la place de l'UE en tant que premier partenaire commercial de la Tunisie dans le sens où de milliers d'entreprises européennes sont implantées dans notre pays.

Le partenariat entre les deux parties connaît, donc, une nouvelle phase de réflexion stratégique en vue d'adapter le cadre réglementant la nature des relations aux mutations économiques, géopolitiques et technologiques intervenues dans diverses contrées de la planète.

Dans le même ordre d'idées et lors de la célébration de la Journée de l'Europe, au milieu de l'année en cours, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a déjà réaffirmé l'attachement de la Tunisie aux principes fondant le partenariat avec l'UE tout en mettant l'accent sur la nécessité de faire évoluer les relations vers davantage d'équilibre, d'équité et de respect des priorités ainsi que des choix souverains des deux partenaires.

La coopération tuniso-européenne continue ainsi d'évoluer dans un cadre de respect de l'intérêt mutuel et l'avantage d'un développement réciproque, tout en répondant au souci de garantir une réponse aux aspirations et aux attentes du peuple tunisien.