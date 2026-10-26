Tunisie: Natation - Ahmed Jaouadi attendu à Paris pour la Coupe du monde 2027

25 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La capitale française s'apprête à retrouver l'élite mondiale du bassin. Officiellement choisie comme ville hôte d'une étape de la Coupe du monde de natation 2027, Paris accueillera la compétition du 22 au 24 octobre 2027 dans l'enceinte du Centre aquatique olympique de Saint-Denis. Cet événement majeur réunira les nageurs les plus rapides de la planète pour un rendez-vous crucial en vue d'obtenir les minima de qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

L'épreuve francilienne verra s'affronter les plus grands noms de la discipline, à commencer par le prodige tunisien de la natation mondiale Ahmed Jaouadi. Spécialiste du demi-fond et révélation des récents rendez-vous internationaux, il sera l'une des figures de proue très attendues dans les bassins aux côtés du quadruple champion olympique français Léon Marchand et des meilleurs sprinteurs du circuit mondial. Le choix du Centre aquatique olympique confirme la volonté d'inscrire durablement les installations de Saint-Denis au sommet du calendrier sportif international.

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