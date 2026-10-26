Afrique: Club Africain-TP Mazembe - Où suivre le match en direct ce dimanche ?

Le Club Africain reçoit ce dimanche 25 octobre le TP Mazembe au stade Hamadi-Agrebi de Radès, à partir de 18h00, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Après le match nul (1-1) concédé lors de la manche aller en République démocratique du Congo, les Clubistes tenteront de faire la différence à domicile pour décrocher leur qualification au prochain tour de la compétition continentale.

La rencontre sera retransmise gratuitement sur la chaîne YouTube All4One, ainsi que sur la plateforme officielle du Club Africain et son site internet, qui proposera également un direct commenté. Cette diffusion a été rendue possible grâce à la mobilisation des supporters, qui ont permis d'atteindre l'objectif de collecte de 200 000 dinars fixé par le club.

Les supporters pourront ainsi suivre cette confrontation décisive en direct à partir de 18h00 sur les plateformes annoncées par le Club Africain.