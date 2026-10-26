Cote d'Ivoire: Querelles de succession ou profanation d'un héritage ?

analyse

Ceux qui pensent que la crise qui secoue le parti pionnier de la vie politique en Côte d’Ivoire, à savoir le PDCI-RDA, n’est qu’une simple querelle de famille mal gérée, entre, d’une part, des légitimistes, qui se réclament de la filiation idéologique, voire biologique, de feu Félix Houphouët-Boigny, et, d’autre part, les militants dits de la première heure, qui ont blanchi sous le harnais, portant en bandoulière « l’orthodoxie » et les textes de leur parti, n’ont pas pris l’exacte mesure de ce qui est en train de se passer au pays de la lagune Ébrié.

Le procès introduit par des militants du PDCI-RDA auprès du tribunal de 1re instance d’Abidjan, pour contester la légalité de l’élection de M. Tidjane Thiam à la présidence du PDCI-RDA, dont le verdict était attendu le 22 octobre 2026, a finalement été renvoyé au 19 novembre 2026, le tribunal ayant joint une troisième procédure visant directement Tidjane Thiam.

Il y a un célèbre adage qui dit que « quand la politique entre au prétoire, le droit en sort par la fenêtre ». Qu’en sera-t-il le 19 novembre prochain ? Il serait trop hasardeux de le dire, tant les enjeux autour de cette bataille de leadership au PDCI sont importants, quoique certains observateurs voient dans ce procès « la partie visible de l’iceberg ».

À y regarder de près, l’onde de choc qu’une décision défavorable à l’élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI (peu probable du reste) pourrait produire au sein du PDCI d’abord, et ensuite dans l’écosystème politique ivoirien, qui, faut-il le souligner, est en pleine recomposition, dépasse largement les intérêts des auteurs de ce recours, pour toucher, pourquoi pas, la question de la succession de Ouattara, qui fait, selon toute vraisemblance, son ultime mandat, bien que la limite d’âge de 75 ans ait été supprimée lors de la révision constitutionnelle de 2016.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faire jouer à la justice ce que le jeu politique ne peut faire, à savoir trier et sélectionner les challengers du futur successeur de Ouattara, telle semble être la voie suivie par les acteurs politiques ivoiriens, que l’on situe pour certains, à tort ou à raison, dans le camp du RHDP.

Il est vrai que les exemples foisonnent en Afrique (au Sénégal, dans les deux Guinée, au Cameroun…), où des candidats sérieux sont éliminés de la course, sous prétexte d’une condamnation ou d’une menace de condamnation, qui les contraint à l’exil et les rend donc incapables de satisfaire à la condition de séjour dans le pays pour valider leur candidature.

Cette préoccupation est loin d’être une utopie, et il serait imprudent d’exclure l’hypothèse d’une « inéligibilité judiciaire » de Tidjane Thiam, qui d’ailleurs réside depuis 1 an hors de la Côte d’Ivoire ; ce qui n’est pas pour faciliter les choses.

Au même moment, son frère Aziz Thiam est sous le coup de 17 chefs d’accusation, comme qui dirait, à l’instar de la fable de La Fontaine, « si ce n’est toi, c’est donc ton frère » ; pour dire simplement que ce procès ne présente pas moins de risque pour Tidjane Thiam et le PDCI. Il intervient dans un contexte d’ailleurs assez tendu au niveau judiciaire, car le PPA-CI, l’autre grand parti sur l’échiquier ivoirien, connaît une vague de poursuites de ses dirigeants, dont Sébastien Dano Djédjé (17 chefs d’accusation), Justin Koné Katinan (4e vice-président du PPA-CI) et Fabrice Lago, pour des motifs extrêmement graves, qui font craindre le pire.

À 4 ans de la prochaine présidentielle, l’installation des rivalités politiques au niveau de la justice interroge plus d’un. Est-ce le signe avant-coureur de la bataille de succession au sein des grands partis, dont le RHDP serait partie prenante ?

C’est trop tôt pour le dire, selon certains observateurs ; toutefois, l’issue des différents procès, tant par leur nature que par les leaders incriminés, nous édifiera sur ce qui devrait être la configuration prochaine de l’échiquier politique ivoirien, entre légitimistes et dauphins.

La justice saura-t-elle trancher les différends politiques ? Wait and see.