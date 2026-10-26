Angola: Le Brent s'échange ce lundi à 110,65 USD le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent s'établit ce lundi à 110,65 dollars sur le marché international, après avoir clôturé la séance précédente à 110,64 dollars, soit une baisse de 1,02 %.

Le Brent est un pétrole brut léger extrait de la mer du Nord.

Il constitue l'un des principaux indices de référence pour les prix mondiaux du pétrole et sert à fixer le prix des deux tiers des approvisionnements mondiaux de pétrole brut échangés à l'échelle internationale.

Le nom « Brent » provient du gisement pétrolier de Brent, découvert dans les années 1970.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.