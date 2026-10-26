Ile Maurice: L'heure des comptes devant la justice pour plus de 40 personnes

25 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

La semaine prochaine s'annonce chargée pour la Cour intermédiaire, appelée à examiner plusieurs affaires liées aux troubles survenus dans le pays et au non-respect du couvre-feu. Plusieurs prévenus connaîtront leur sort, tandis que d'autres devront répondre des accusations portées contre eux.

Les remords exprimés à la barre ne suffiront pas à clore le dossier. Sept hommes, âgés de 18 à 24 ans, ont comparu le vendredi 23 octobre, devant la Cour intermédiaire, dans le cadre d'une procédure accélérée. Après avoir reconnu les faits qui leur sont reprochés, ils connaîtront leur sort lundi 26 octobre. La poursuite a réclamé des peines d'emprisonnement, soulignant la gravité des infractions.

Alvaro Hoffted, 22 ans, Alfaro Hoffted, 23 ans, Louis Leonardo Romain, 24 ans, Louis Roan Romain, 20 ans, Louis Andriano Romain, 21 ans, Emmanuel Legrand et Dwayne Lavictoire, tous deux âgés de 18 ans, sont poursuivis pour une série de délits commis le 13 octobre à Centre-de-Flacq et à Bel-Étang.

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Ils auraient tenté de dérober des téléphones portables dans un commerce de Centre-de-Flacq, puis un véhicule de la Central Water Authority (CWA) à Bel-Étang. Alvaro Hoffted est également accusé d'avoir endommagé une fourgonnette de police. Le groupe doit aussi répondre d'une accusation d'incendie criminel pour avoir obstrué une route à Centre-de-Flacq à l'aide de pneus enflammés.

Après avoir reconnu les faits, les sept prévenus ont présenté leurs excuses et affirmé regretter leurs actes. Maintenus en détention policière, ils retourneront devant la Cour lundi pour le prononcé de leurs peines.

D'autres dossiers liés aux troubles et aux restrictions de circulation imposées durant cette période seront examinés dès lundi. Neuf hommes - Marcus Quirin, Bernard Monty, Frederick Louise, Lauren Déesse, Rudre Padarath Gaya, Nadarajen Vaneshan, Devraj Ramluggan, Jesson Aza et Jeevesh Ramkurrun - devront répondre formellement d'accusations concernant des délits présumés commis à différentes dates et dans plusieurs régions du pays, alors que le couvre-feu était en vigueur.

Mardi 27 octobre, la Cour prononcera les peines de douze personnes poursuivies pour avoir enfreint le couvre-feu le 14 octobre.

Mercredi 28 octobre, le constable Ashley Lindsay Duval, 38 ans, affecté au poste de police de Rose-Belle, sera jugé pour violation du couvre-feu à La Gaulette, le 13 octobre, ainsi que pour possession illégale d'armes offensives. Intercepté vers 23 heures au volant de sa voiture personnelle, il avait en sa possession trois sabres, trois cagoules et une batte de baseball.

Le même jour, douze autres personnes, dont deux femmes, comparaîtront pour des infractions présumées au couvre-feu, commises à différentes dates et dans diverses régions de l'île.

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