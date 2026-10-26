Sénégal: Le renforcement de l'enseignement coranique, priorité du nouveau khalife de la famille de l'Almamy Maba Diakhou Ba

Nioro du Rip — Le nouveau khalife de la famille de l'Almamy Tafsir Maba Diakhou Bâ, El Hadji Omar Bâ, entend faire du renforcement de l'enseignement coranique et de la transmission du savoir islamique une priorité, dans une dynamique de préservation de l'héritage religieux de cette famille, a-t-on appris de sa cellule de communication.

Cette orientation a été annoncée ce week-end, à Nioro du Rip, lors d'une rencontre avec ses proches collaborateurs et des représentants des différentes cellules de la communauté, marquée également par des actes d'allégeance à la nouvelle autorité religieuse.

Selon un communiqué de la cellule de communication du khalife, El Hadji Omar Bâ souhaite promouvoir l'apprentissage du Coran et l'éducation islamique à Nioro du Rip ainsi que dans les autres localités liées à l'héritage de Tafsir Maba Diakhou Bâ.

Ancien enseignant coranique et éducateur religieux, le nouveau khalife a invité les membres de sa communauté à s'investir davantage dans la quête du savoir religieux et la pratique des valeurs de l'islam, ajoute la même source.

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S'exprimant au nom du khalife, l'imam Aliou Bâ a insisté sur la nécessité de préserver l'héritage spirituel de Tafsir Maba Diakhou Bâ et de son frère Mamour Ndary Bâ.

"Le foyer allumé par Tafsir Maba Diakhou Bâ pour le triomphe de l'islam doit toujours être illuminé et l'école coranique doit en rester le pilier", a-t-il déclaré.

La question du financement de l'enseignement religieux a également été soulevée par le directeur de l'Institut islamique Tafsir Maba Diakhou Bâ de Nioro du Rip, Malick Elimane Tafsir Mamour Bâ.

Selon le communiqué, le directeur de cet institut a déploré le manque de subventions, qu'il considère comme un obstacle au bon fonctionnement de cet établissement franco-coranique.

Sur le plan organisationnel, le nouveau khalife a confié à l'ancien gouverneur El Hadji Malick Bâ la coordination de l'ensemble des activités de la communauté.

Les structures existantes et leurs responsables devraient, pour l'essentiel, être maintenus dans un souci de continuité.

La rencontre a également été l'occasion de formuler des prières pour le repos de l'âme de l'ancien khalife, El Hadji Mamour Ndiogou Bâ, décédé le 1er octobre dernier, ainsi que pour la paix au Sénégal et dans le monde.

L'imam Aliou Bâ a enfin appelé au raffermissement des relations avec les différentes communautés religieuses.