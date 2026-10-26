Sénégal: Maka Loyloy, une enclave de la commune de Diourbel liée à Mame Cheikh Ibrahima Fall

Diourbel — Maka Loyloy, une enclave et sanctuaire lié à Mame Cheikh Ibrahima Fall, a abrité, ce week-end à Diourbel (centre), une soirée consacrée à la transmission des enseignements de ce compagnon du fondateur du mouridisme, en partant du théâtre comme vecteur d'expression et de créativité.

Site historique lié à la mémoire de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Maka Loyloy est une enclave peu connue du quartier Keur-Cheikh abritant encore aujourd'hui la maison familiale de cette figure emblématique du mouridisme, dans la commune de Diourbel.

La demeure familiale de Mame Cheikh Ibrahima Fall se trouve bordée par d'autres maisons servant de résidences aux descendants de certains de ses disciples les plus proches, qui ont grandement contribué à l'histoire du mouridisme dans la région.

Selon Assane Traoré, directeur artistique de la compagnie Nouveau-Né, à l'origine de cette soirée théâtrale, cette initiative vise à raviver l'intérêt des jeunes générations pour les enseignements de Mame Cheikh Ibrahima Fall.

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Il y a plus de trente ans, une nuit lui était consacrée et rassemblait une grande partie de la population de Diourbel.

"Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette cérémonie pour rendre hommage au vénéré Mame Cheikh Ibrahima Fall et faire de nouveau appel aux historiens afin qu'ils nous éclairent sur les enseignements de ce guide", a-t-il déclaré.

La rencontre a été marquée par une représentation de la compagnie "Kheltou Khel Théâtre", destinée à faire connaître la vie et les enseignements de cette figure du mouridisme, notamment les valeurs de travail, de discipline et d'engagement religieux associées au Baye Fall.

Les organisateurs se sont réjouis de la mobilisation des populations, en particulier des femmes.

Après festival dénommé "Fest Baol", qu'il ont lancé l'année dernière, les organisateurs ambitionnent de pérenniser cette initiative et de mettre sur pied un grand festival l'année prochaine.

Ils entendent, par ce biais, contribuer à la préservation de la mémoire de Mame Cheikh Ibrahima Fall et à la transmission de son héritage spirituel aux jeunes générations.