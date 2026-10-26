Sénégal: Un mouvement se mobilise pour réhabiliter le mobilier scolaire

26 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Les membres du mouvement "Force ouvrière" de la commune de Kaffrine (centre) se sont mobilisés, dimanche, pour réhabiliter le mobilier de l'école élémentaire Tagouthe Waly Ndao, dans le cadre d'une action citoyenne visant à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves.

L'école élémentaire Tagouthe Waly Ndao, fondée en 1912, est considérée comme le premier établissement de la commune de Kaffrine.

Dans le cadre de cette initiative destinée à promouvoir l'engagement citoyen en faveur de l'éducation, plus de cent-cinquante tables bancs ont été réparées par le mouvement, qui avait déployé tous ces membres.

Le président de "Force ouvrière", Babacar Ndiaye, a souligné l'importance de cette démarche, qui participe de la citoyenneté, avant de remercier l'entreprise Touba Khitma de sa contribution.

Le directeur de l'établissement, El Hadji Moussa Fall, a exprimé sa reconnaissance aux membres du mouvement et à leurs partenaires pour leur contribution à l'amélioration du cadre scolaire.

Il a salué cet engagement citoyen en faveur des élèves et de la communauté éducative.

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