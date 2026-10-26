Sénégal: Les jeunes invités à prendre leur 'véritable place' dans la construction du pays

Simal — Les jeunes restent le moteur du Sénégal et sont appelés à prendre toute leur place dans la construction du pays, a déclaré, dimanche à Simal, dans la région de Fatick (centre-ouest), Ousmane Ndour, au nom du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr.

Il représentait ce dernier lors de la finale d'un tournoi de football organisé à Simal, dans la commune de Fimela, pour le compte de la mobilisation autour des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (JOJ) Dakar 2026, qui démarrent le 31 octobre.

Simal a abrité, dans ce cadre, un vaste programme d'animation sportive et culturelle qui a mis en exergue, le temps d'un week-end, toutes les potentialités culturelles et sportives du département de Fatick.

"C'est une fête pour la jeunesse, pour laquelle nous avons voulu également célébrer ces Jeux olympiques de la jeunesse, et les jeunes, notre fer de lance, notre espoir, ont répondu massivement pour manifester leur adhésion à ce grand évènement à venir", a insisté M. Ndour.

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Ousmane Sène a appelé les jeunes "à prendre véritablement la place qui est la leur dans le processus de développement de leur pays afin de pouvoir jouer pleinement leur dans construction de notre nation".

"Le moteur de ce pays-là, c'est la jeunesse, et le président de la République en est exemple réel. Donc, si le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions organise de telles activités et que les jeunes et les femmes se mobilisent, nous pouvons avoir de l'espoir que les choses sont en train de bouger dans le bon sens", a-t-il insisté.

Organisées autour d'une veillée culturelle et d'un grand concert avec la participation d'artistes et d'acteurs culturels de renom, ces activités ont enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques de la région de Fatick et des élus territoriaux, dont des maires de l'arrondissement de Fimela.