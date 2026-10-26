Tunisie: Un trafiquant de drogue arrêté devant un établissement scolaire à Sousse

La brigade de recherches et d'investigation de la Garde nationale de Sousse a arrêté, samedi 24 octobre 2026, un individu soupçonné de trafic de stupéfiants et faisant l'objet de plusieurs avis de recherche émis par des unités sécuritaires et judiciaires.

Selon les informations communiquées, le suspect a été interpellé en flagrant délit de vente de cannabis devant un établissement scolaire, dans le quartier de Cité Riadh. Une quantité de stupéfiants ainsi qu'une somme d'argent provenant présumément de cette activité ont été saisies en sa possession.

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont également abouti à l'inscription de deux autres individus sur la liste des personnes recherchées.