Tunisie/Congo-Kinshasa: La composition probable du Club Africain face au TP Mazembe

Le Club Africain accueille, ce dimanche, le TP Mazembe de la République démocratique du Congo, au stade Hamadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.

La composition probable du club tunisien devrait être la suivante : Mouhib Chamakh, Ghaith Zaalouni, Diatta, Simbara, Ghassan Mehrsi, Saïdou Khan, Oussama Cherimi, Alain Kanté, Hamza Khadhraoui, Sadok Kdida et Kinzumbi.

Pour rappel, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1) lors du match aller. Le Club Africain tentera ainsi de décrocher son billet pour le prochain tour devant son public à Radès.