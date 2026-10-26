Tunisie/Congo-Kinshasa: Où suivre en direct le match Club Africain-TP Mazembe gratuitement ?

Le Club Africain a lancé hier samedi une initiative visant à retransmettre gratuitement son match face au TP Mazembe, prévu ce dimanche 25 octobre au stade Hamadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match retour

du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Le club appelle ses supporters à contribuer à une collecte de 200 000 dinars pour acquérir les droits de diffusion de cette rencontre.

Dans un communiqué adressé à ses supporters en Tunisie et à l'étranger, le club de Bab Jedid a précisé qu'il ne souhaitait pas obtenir gratuitement les droits de retransmission du match, soulignant que ces droits représentent une valeur financière qui doit être respectée.

Pour permettre au plus grand nombre de supporters de suivre cette confrontation continentale, le Club Africain a lancé un appel à contribution via la plateforme All4One. L'objectif est de réunir la somme nécessaire à l'acquisition des droits de diffusion.

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Si la collecte atteint son objectif et permet l'acquisition de ces droits, le match sera retransmis en direct et gratuitement sur la nouvelle application du club, sa page officielle ainsi que sa chaîne YouTube, selon le communiqué.

À travers cette initiative, le Club Africain entend faciliter l'accès de ses supporters à cette rencontre importante, tout en proposant une nouvelle approche de la gestion des droits de diffusion sportive.

Celle-ci repose sur la mobilisation des supporters, appelés à participer directement au financement de la retransmission de leur équipe.

Le club mise ainsi sur l'engagement de ses supporters pour concrétiser cette initiative et leur permettre de suivre le match dans des conditions accessibles, en Tunisie comme à l'étranger.