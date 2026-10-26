Afrique: Club Africain - La CAF pourrait sanctionner davantage le club en cas d'usage de fumigènes

25 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Le Club Africain a appelé, dimanche, ses supporters à s'abstenir d'allumer des fumigènes ou de lancer des projectiles lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique face au TP Mazembe, prévu au stade Hamadi-Agrebi de Radès.

Dans un communiqué, le club tunisien a averti que de tels incidents pourraient entraîner de lourdes sanctions de la part de la Confédération africaine de football (CAF), notamment des matchs à huis clos ou la délocalisation de rencontres vers un autre stade.

Le Club Africain rappelle avoir écopé d'une amende de 40 000 dollars infligée par la CAF à la suite de l'utilisation de fumigènes lors du match aller du premier tour préliminaire contre le Djoliba AC du Mali.

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