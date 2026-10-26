Tunisie: Journée des Nations Unies - Déclaration du pays

La Tunisie a réaffirmé son attachement au multilatéralisme, au respect du droit international et au renforcement du rôle de l'Organisation des Nations unies dans la préservation de la paix et de la sécurité internationales, appelant à une réforme profonde de ses structures et de ses mécanismes de fonctionnement afin de consolider sa crédibilité et de mieux répondre aux défis mondiaux.

Dans la déclaration publiée, hier, à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations unies, la Tunisie a exprimé sa fierté du partenariat constructif qu'elle a développé au fil des décennies avec l'Organisation, saluant le rôle essentiel et les efforts déployés par ses agences, fonds et institutions spécialisées présents dans le pays. Elle a, dans ce sens, mis en avant leur contribution à l'élaboration du Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable pour la période 2027-2031. «Cette démarche veille à assurer une parfaite cohérence avec le Plan national de développement, consacrant ainsi l'appropriation nationale pleine et entière et faisant de la coopération onusienne un véritable levier au service des objectifs de développement global», souligne la déclaration.

Le parcours onusien salué

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La Tunisie a, à cette occasion, salué le parcours de l'Organisation et les efforts inlassables qu'elle a déployés au cours de huit décennies pour prévenir et contenir les conflits, gérer les crises, maintenir la paix, promouvoir le désarmement, protéger les droits de l'Homme. Elle a, également, mis en exergue le rôle de l'ONU dans la coordination des interventions internationales, la lutte contre la pauvreté, la criminalité organisée et les épidémies, le soutien aux efforts de développement et à l'action climatique, ainsi que la protection de l'enfance et la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes.

Face aux mutations profondes et aux défis croissants auxquels le monde est confronté, la Tunisie a souligné la nécessité pour l'ensemble des Etats de réaffirmer leur détermination à renforcer les valeurs de solidarité internationale et à consolider les principes de sécurité collective et de destin commun, ajoute la même source.

Pour la Tunisie, une telle démarche est indispensable pour restaurer la confiance dans la capacité de l'Organisation des Nations unies à accomplir sa mission et renforcer sa crédibilité. Et d'ajouter : elle nécessite «un engagement sincère en faveur du droit international, ainsi que la poursuite d'un processus de réforme globale et profonde des structures et des mécanismes de fonctionnement de l'Organisation, afin qu'elle demeure un pilier de la légalité internationale et un refuge pour les peuples».

La déclaration rappelle, par ailleurs, que la Charte des Nations unies est née des tragédies de l'histoire et qu'elle consacre la victoire de la sagesse sur les instincts de domination et de suprématie. Elle constitue un engagement moral et juridique visant à préserver l'humanité des ravages de la guerre et à faire renaître l'espoir d'un avenir meilleur.

Cette Charte rappelle, en outre, que l'action internationale doit être mise au service des peuples et que la vocation fondamentale de l'Organisation réside dans l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables, ainsi que dans la réalisation d'un développement équitable pour tous. Ces objectifs constituent des droits fondamentaux et inaliénables qui ne sauraient être subordonnés à des agendas géostratégiques ou à des calculs politiques étroits, qui ne peuvent que reproduire les erreurs du passé, relève la même source.

Adhésion de la Tunisie à l'ONU en 1956

La Tunisie a, aussi, rappelé qu'elle s'est attachée, depuis son indépendance et durant sept décennies, à demeurer un partenaire fiable dans toutes les initiatives visant à consolider les fondements de la paix et de la sécurité internationales, à soutenir les programmes de développement et à promouvoir le système international des droits de l'Homme dans toutes ses dimensions. Elle a réaffirmé, dans ce contexte, les constantes de sa diplomatie multilatérale, fondée sur le respect du droit international, de la souveraineté des États et du principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, ainsi que sur la primauté du dialogue et le règlement pacifique des différends.

La Tunisie s'est, également, dite fière de son long parcours au sein de l'Organisation, marqué par des initiatives novatrices, des contributions reconnues aux opérations onusiennes de maintien de la paix et une défense constante des causes justes, notamment du droit des peuples à la libération et à l'autodétermination, au premier rang desquels figure le peuple palestinien.

Elle a, par ailleurs, rendu hommage aux compétences et aux experts tunisiens, femmes et hommes, qui exercent au sein des différentes instances, agences et bureaux des Nations unies à travers le monde. Par leur compétence et leur professionnalisme, ces cadres illustrent la richesse du capital humain tunisien et témoignent de l'attachement constant aux valeurs de paix, de solidarité et de primauté du droit, souligne la déclaration.

La Tunisie a réaffirmé son engagement à poursuivre sa participation positive et responsable à tous les efforts sérieux visant à renforcer la complémentarité entre la paix et le développement, à préserver les principes du droit international de toute instrumentalisation ou politisation et à promouvoir le respect de la souveraineté des États, de la volonté de leurs peuples et de leurs choix nationaux. Cette vision tend à instaurer des relations internationales fondées sur l'égalité souveraine, le respect mutuel et les intérêts communs, précise la même source.

La Tunisie considère, à cet égard, qu'aucune paix durable ne saurait être instaurée dans un monde où les ressources des peuples sont dilapidées dans des guerres par procuration et des conflits entre puissances et blocs rivaux, au détriment de leur droit au développement. Elle est, également, convaincue qu'«aucune justice ne peut prévaloir tant que la loi du plus fort l'emporte sur la force du droit».

La déclaration souligne, enfin, que la célébration de la Journée des Nations unies coïncide, cette année, avec le 81e anniversaire de la création de l'Organisation et de l'entrée en vigueur de sa Charte. Cette commémoration intervient, également, à l'occasion du 70e anniversaire de l'adhésion de la Tunisie à l'Organisation.

L'admission de la Tunisie au sein de l'Organisation, consacrée par la levée du drapeau national le 12 novembre 1956, a marqué une étape majeure dans l'affirmation de son indépendance, de sa voix et de sa place parmi les nations, en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale.