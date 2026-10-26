Tunisie: Terrorisme en Jordanie - L'indignation et la solidarité du pays après l'attentat de Karak

La Tunisie exprime sa ferme condamnation et sa vive réprobation de l'acte terroriste lâche ayant ciblé une église orthodoxe grecque dans le gouvernorat d'Al-Karak, au Royaume hachémite de Jordanie frère, faisant plusieurs victimes parmi les citoyens innocents et des dizaines de blessés.

La Tunisie exprime également sa pleine solidarité et sa profonde sympathie avec le Royaume hachémite de Jordanie, et adresse au peuple jordanien frère ainsi qu'aux familles des victimes ses sincères condoléances et ses profondes marques de compassion et de solidarité, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement.

La Tunisie réaffirme sa position constante de condamnation de toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme, et souligne son soutien au Royaume hachémite de Jordanie frère dans la lutte contre ce fléau dangereux, de manière à préserver sa sécurité et sa stabilité.