Afrique: Le Tunisien Karim Chouiref décroche la deuxième place au championnat FIA MENA Esports

Le pilote tunisien Karim Chouiref, représentant du Club national tunisien de l'automobile, membre de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), a terminé à la deuxième place du championnat FIA MENA Esports, dédié aux courses automobiles virtuelles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Il s'agit de sa deuxième participation consécutive à cette compétition, organisée à Amman, en Jordanie, sous l'égide de la FIA et avec le concours de la Fédération jordanienne du sport automobile.

Cette performance confirme la présence tunisienne dans les compétitions internationales de sport automobile électronique.