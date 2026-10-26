Afrique: Le Tunisien Karim Chouiref décroche la deuxième place au championnat FIA MENA Esports

25 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le pilote tunisien Karim Chouiref, représentant du Club national tunisien de l'automobile, membre de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), a terminé à la deuxième place du championnat FIA MENA Esports, dédié aux courses automobiles virtuelles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Il s'agit de sa deuxième participation consécutive à cette compétition, organisée à Amman, en Jordanie, sous l'égide de la FIA et avec le concours de la Fédération jordanienne du sport automobile.

Cette performance confirme la présence tunisienne dans les compétitions internationales de sport automobile électronique.

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