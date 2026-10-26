Tunisie/Algérie: CR Belouizdad - Nabil Maâloul annonce sa démission après le nul face à l'USM Alger

25 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'entraîneur tunisien Nabil Maâloul a annoncé sa démission à la tête du CR Belouizdad, à la suite du match nul concédé face à l'USM Alger (2-2), lors du derby algérois.

Lors de la conférence de presse d'après-match, le technicien tunisien a remercié la société propriétaire du club, les supporters, la direction et le président, avant d'annoncer son départ.

Les raisons de cette décision n'ont pas été précisées, alors que le CR Belouizdad occupe la tête du championnat avec 14 points après six journées, grâce à quatre victoires et deux matchs nuls.

Le club algérien n'a pas encore communiqué officiellement sur l'acceptation de cette démission.

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