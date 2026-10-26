Afrique: Tournoi international de Taekwondo au Qatar - Khalil Jendoubi avec brio

L'équipe nationale, représentée par ses seniors, juniors et cadets, aux côtés d'autres jeunes, appartenant à des clubs tunisiens, a participé au Tournoi international de taekwondo du Qatar.

Cette participation a permis aux Tunisiens de remporter un total de 14 médailles : 4 en or, 2 en argent et 8 en bronze. À cela s'ajoutent d'autres distinctions obtenues par les clubs tunisiens ayant pris part aux catégories «Kids» (enfants) lors des premières journées de la compétition. Indépendamment des résultats, c'est la présence active sur le tatami et la personnalité de tous ces jeunes qui ont impressionné.

Les Tunisiens ont brillé et cela dénote du niveau de leur préparation. Le champion mondial et olympique Mohamed Khalil Jendoubi a ainsi décroché avec brio et mérite, la médaille d'or dans la catégorie des-68 kg. Mohamed Khalil Jendoubi s'est d'abord imposé face au champion de Malaisie, Arun Raj, sur le score de 2 rounds à 0.

Il a ensuite battu l'Ukrainien Volodymyr Bystrov (2-0), avant de triompher en demi-finale face au redoutable Iranien Danial Bozorghishoob, sur le même score. En finale, Mohamed Khalil Jendoubi a dominé le Russe Illia Danilov (2-0), s'adjugeant ainsi la victoire en catégorie des-68 kg avec une maîtrise totale.

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Katoussi freiné par une blessure

Firas Katoussi, le champion olympique, s'est contenté d'une médaille d'argent. Il a pourtant dominé la situation dans la catégorie des-87 kg, mais une malencontreuse blessure l'a empêché de terminer la finale.

Katoussi a entamé la compétition avec une grande détermination, venant à bout de ses adversaires lors des deux premiers combats, avec deux victoires consécutives sur le score de deux rounds à zéro, l'une face au Kazakh Meiir Nurgazin (2 rounds à 0) au 1e tour, et l'autre face au Russe Kaminski, sur le même score (2 rounds à 0) en ½ finale. Lors de l'ultime affrontement face à l'Ouzbek Yodgorbek Zhuraboev, Firas Katoussi menait d'un round, avant de se retirer en raison d'une blessure.

Ce n'est pas la première fois que le champion tunisien se retrouve dans cette situation. Sa fougue et son engagement lui valent ces blessures qui risquent de lui jouer un mauvais tour dans une compétition majeure. Enfin, Moataz Aifaoui et Adam Salmi (qui a disputé une finale historique) ont également glané de l'or. À ces succès s'ajoutent les médailles de bronze et d'argent venues enrichir le bilan de cette participation.