Afrique: Ligue des champions - Le Club africain écarte le TP Mazembe et rejoint la phase de poules

Le Club africain s'est qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, à la faveur de sa victoire (1-0) dimanche au stade Hamadi Agrebi de Radès face à la formation congolaise du TP Mazembe.

Après son nul concédé au Congo lors du match aller (1-1), le club de Bab Jedid avait son destin entre les mains devant son public. Les deux équipes sont rapidement entrées dans le vif du sujet, avec un jeu équilibré et une possession légèrement favorable aux Congolais, venus jouer l'attaque sans complexe.

Les Clubistes ont peiné durant la première période à mettre en difficulté la formation congolaise, perdant peu avant la pause Mamadou Diata, touché aux ischio-jambiers et remplacé par Yassine Bouabid. C'est finalement sur une erreur défensive congolaise survenue dans le temps additionnel (45e+2) que le Club africain a ouvert le score : Hamza Khadhraoui a subtilisé le ballon avant de servir Taddeus Nkeng, qui l'a poussé au fond des filets.

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Au retour des vestiaires, les Clubistes se sont montrés plus entreprenants. L'entraîneur Meher Kenzari a lancé Moataz Zaddem et Mohamed Sadok Kaddida à la place de Khadhraoui et Nkeng. Sommé de revenir au score, le TP Mazembe s'est rué vers l'attaque mais s'est heurté à une défense clubiste compacte. Aymen Harzi, entré à la place d'Alla Kanté, a été proche de doubler la mise à la 83e, mais sa frappe est passée au-dessus de la barre transversale.

L'arbitre égyptien de la rencontre a ajouté cinq minutes d'arrêt de jeu avant de siffler la fin du match et d'officialiser la qualification du Club africain pour la phase de poules, la troisième de son histoire après 1997 et 2019. Le club rejoint ainsi l'Espérance ST, qualifiée la veille aux tirs au but face au Libyen d'Al Swehly.