Afrique: CA-TP Mazembe - 1-0 pour le Club Africain à la pause

Dès le coup d'envoi le club africain prend l'initiative et affiche clairement ses intentions. Les Clubistes cherchent rapidement à faire la différence et se procurent une première occasion dès les premières minutes de jeu mais le gardien de but du TP Mazembe a annihilé les deux seules occasions.

À la 45ème minute, dans le temps additionnel (+1) Taddaeus Fomakwang fait trembler les filets et offre un but précieux au Club Africain permettant aux coéquipiers De Ghaith Zaalouni de rejoindre les vestiaires avec un avantage rassurant avant la deuxième mitemps.