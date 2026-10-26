Tunisie: Météo - Cette nuit, pluies éparses et chute des températures

Le temps sera marqué, cette nuit, par un ciel passagèrement nuageux sur l'ensemble du pays, devenant parfois très nuageux sur l'extrême nord-ouest et dans la région du Cap Bon, où des pluies éparses sont attendues.

Selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM), les températures nocturnes oscilleront généralement entre 15 et 20 °C, chutant jusqu'à environ 10 °C sur les zones montagneuses de l'ouest.

Du côté des vents, le secteur ouest soufflera de manière relativement forte au nord et près des côtes, tandis qu'il sera faible à modéré dans les autres régions.

Enfin, l'état de la mer sera très agité au nord et dans le golfe de Hammamet, et agité sur le reste des côtes orientales.