Tunisie: Le pays met en valeur son patrimoine culinaire à Pékin

25 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassade de Tunisie à Pékin a participé, le 23 octobre 2026, à une soirée gastronomique francophone organisée au siège de l'ambassade de la République démocratique du Congo dans la capitale chinoise. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la diplomatie culturelle tunisienne.

À cette occasion, la représentation tunisienne a présenté une sélection de spécialités culinaires authentiques et de pâtisseries traditionnelles tunisiennes. Des vidéos mettant en lumière la richesse du patrimoine culturel du pays ont également été diffusées, avec des séquences consacrées à la musique, aux sites archéologiques et aux destinations touristiques de la Tunisie.

La soirée a réuni plusieurs ambassadeurs et diplomates de pays francophones, ainsi que des représentants de la presse chinoise spécialisée et des influenceurs chinois connus. Ces derniers ont relayé les moments forts de l'événement à travers les médias audiovisuels et écrits chinois ainsi que sur les réseaux sociaux locaux.

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