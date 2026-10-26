Sénégal: Association professionnelle des Banques et Établissements Financiers du pays - L'Apbef s'offre un lifting

Après 60 ans d'existence, l'Association professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal (APBEF-SN) dévoile une nouvelle identité visuelle et une signature, « La voix du secteur bancaire sénégalais », et déploie sa présence sur les réseaux sociaux.

Un baobab, une devise, des comptes TikTok et Instagram. L'organisation faîtière des banques du pays change de visage. Longtemps cantonnée aux cercles institutionnels, l'Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal (APBEF-SN) a annoncé ce jeudi, une nouvelle identité visuelle, bâtie autour d'un emblème : le baobab. Elle l'accompagne d'une signature qui affiche la couleur : « La voix du secteur bancaire sénégalais ».

Le choix du baobab ne doit rien au hasard. Figure emblématique du patrimoine national, l'arbre incarne selon l'association l'ancrage, la solidité et la transmission. Il renvoie aussi au pénc, cet espace traditionnel où l'on se retrouve pour échanger et se concerter. Un clin d'oeil assumé à la vocation première de l'APBEF-SN : réunir ses membres et favoriser le dialogue et l'unité au sein de la profession.

Une parole collective

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La nouvelle signature prolonge cette idée. Elle traduit la mission de l'association qui est de porter, au nom de l'ensemble de ses adhérents, une parole « collective, représentative et responsable ». Ses interlocuteurs sont les autorités publiques, les régulateurs, les partenaires et les usagers du service bancaire.

Ce changement d'image s'inscrit dans une modernisation plus large des outils de communication de l'association. L'Apbef dit vouloir se rapprocher de ses parties prenantes et faire entendre une voix « utile, responsable et accessible ».

Concrètement, l'association renforce sa présence numérique et elle est désormais présente sur Facebook (APBEF-Sn), Instagram (apbefsn), LinkedIn (APBEF-SN), X (APBEF-SN) et TikTok (apbef_sn), en plus de son site web, apbef.sn. Le choix de ce dernier réseau, prisé des jeunes publics, n'est pas anodin pour une institution du monde financier : il signale la volonté de s'adresser à d'autres cibles que les seuls professionnels et régulateurs.

Ces plateformes doivent servir à diffuser les actualités de l'association, à rendre plus accessibles ses publications et ses données sectorielles et à valoriser les initiatives, les contributions et l'impact de la profession. L'association annonce aussi des contenus pédagogiques sur les métiers, le fonctionnement et les enjeux du secteur bancaire. Dans un secteur où la méfiance et l'incompréhension de la clientèle peuvent être tenaces, l'exercice de pédagogie sera scruté.

Créée en 1965, l'APBEF-SN fédère les banques et établissements financiers exerçant au Sénégal. Elle représente la profession auprès des autorités et des acteurs sociaux, veille aux intérêts de ses membres ainsi qu'aux règles d'éthique, de gouvernance et de conformité. Elle contribue également à la formation professionnelle et à la production d'études et de statistiques sectorielles.