Cote d'Ivoire: Notation - La société Bernabé du pays conserve sa note de long terme A+

26 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de sa notation 2026, la société Bernabé Côte d'Ivoire a conservé sa note de long terme A+ avec une perspective stable que l'agence Bloomberg lui avait décernée un an auparavant.

Cette entreprise conserve aussi sa note de court terme qui est A1- avec une perspective stable.

Les notes sont valables de juillet 2026 à juin 2027.

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Sur le long terme, l'équipe de notation justifie sa note par la qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection sont bons, a-t-elle ajouté. Cependant, souligne toujours Bloomberg les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Sur le court terme, la justification de l'agence de notation est la certitude de remboursement en temps opportun très élevée. « Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels », souligne Bloomberg selon qui les facteurs de risque sont mineurs.

Selon Bloomberg, la notation de Bernabé Côte d'Ivoire est basée sur les facteurs positifs suivants :

  • Un environnement économique résilient ; - Une réorganisation de l'équipe managériale ; - Une exécution stratégique centrée sur les marges ; - Une amélioration de la marge commerciale ; - Une bonne flexibilité financière ; Une diversification progressive de l'offre.
  • Les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : Une activité commerciale toujours sous pression ; Une performance opérationnelle freinée par la concurrence ; Une rentabilité encore faible ; Une structure financière encore fragile.

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