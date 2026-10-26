Cote d'Ivoire: Hausse de 7,16% du résultat net de la société Nestlé du pays au premier semestre 2026

26 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2026, le résultat net après impôts de la société Nestlé Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 7,16% par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport financier semestriel établi par la direction de cette entreprise.

Ce rapport financier a mis en exergue un résultat net de 10,133 milliards de FCFA contre 9,456 milliards de FCFA Au 30 juin 2025. Selon les responsables de la société, la forte progression du résultat des activités ordinaires de 14,37 % a contribué à atteindre ce résultat net. Le résultat des activités ordinaires a en effet dégagé un solde de 16,928 milliards de FCFA contre 14,801 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Pour ce qui est du chiffre d'affaires, une augmentation de 15,231 milliards est notée, atteignant 132 milliards de FCFA contre 116 milliards de FCFA au 30 juin 2025. Selon la direction de Nestlé Côte d'Ivoire, ce chiffre d'affaires est porté par « la solidité de la dynamique commerciale et l'efficacité des stratégies mises en oeuvre. »

Au terme de la période sous revue, le résultat d'exploitation enregistre une hausse de 11,07% à 21 milliards de FCFA contre 46,171 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

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De son côté, le résultat financier se situe à -3,690 milliards de FCFA contre -3,761 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

En perspectives, la direction de Nestlé Côte d'Ivoire avance que l'entreprise compte accélérer sa croissance au second semestre 2026 avec une perspective d'amélioration de sa profitabilité.

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