Tunisie: Ligue des champions/2e tour préliminaire/EST-Al Souihly (1-0 et 3-1TAB) - Signé Béchir Ben Saïd...

L'EST est le seul des trois plus grands favoris au titre en Ligue des champions à assurer sa place en phase des groupes. Al Ahly pas présent d'emblée, Sundowns humilié et éliminé vendredi, l'EST a dû souffrir et suer pour se qualifier face à Al Souihly. Un adversaire garni d'individualités, mais assez naïf et emporté par l'ambiance fervente de l'arène de Radès hier.

Renouvelée à plus de 80%, l'EST avait besoin de temps, et de qualité pour monter en puissance. Le match d'hier n'était pas facile du tout. Imed Farraj a facilité la tâche aux siens dès la 8'après un beau but sur une deuxième balle qu'il a touchée finement. Normalement, avec ce scénario avantageux, l'EST pouvait facilement sceller le sort de la qualification surtout qu'elle a rattrapé le retard d'un but à l'aller. Mais encore une fois, beaucoup d'inefficacité offensive et une fébrilité à l'approche des seize mètres.

Al Souihly a choisi de défendre dans sa zone et essayer de jouer la carte des attaques éclair, mais cette tactique n'avait pas fonctionné. Plus de 90' sans trouver la faille une seconde fois pour les hommes de Pablo Franco.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il fallait passer aux tirs au but où la pression était énorme sur les épaules des joueurs tunisiens. Les Libyens avaient cassé le rythme et joué pour arriver à cette épreuve.

Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un certain Béchir Ben Saïd dont le point fort était les tirs au but. D'ailleurs, la séance a été marquée d'entrée par un arrêt devant le spécialiste Ayed (buteur à l'aller). Bien parti, Ribeiro marque facilement. Mais avec le ratage de Rafiaa, nous revenons à la case départ. Heureusement que Glaieb a mis la balle haut et que Hadj Ali a réussi son tir.

Le reste, Ben Saïd s'en occupe avec un arrêt déterminant devant Panda, et c'est Alilet qui marque le penalty de la délivrance. Bien mérité pour une EST qui a encore du pain sur la planche pour éviter de telles frayeurs. L'EST sera tête de groupe en attendant les matches restants au second tour préliminaire.