Tunisie: Aéronautique - Le pays mise sur les talents de demain

La Tunisie rejoint le programme « AeroStar », lancé par « Boeing » et « Amideast » pour faire découvrir aux jeunes de 15 à 18 ans les métiers de l'aéronautique et du spatial. Cette initiative prévoit une formation de 60 heures et des projets collectifs, tandis que Tunis accueillera le camp régional et la cérémonie de remise des diplômes à l'été 2027.

La découverte des métiers et le développement des compétences constituent les principaux axes du programme « AeroStar », dont la deuxième édition s'étend à la Tunisie. Lancée par « Boeing » et mise en oeuvre par l'organisation « Amideast », cette initiative s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 18 ans et vise à leur faire découvrir les parcours professionnels dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial.

L'adhésion de la Tunisie au programme a été annoncée récemment, lors d'une cérémonie de signature organisée en présence du ministre des Transports, de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, du directeur général de « Boeing » pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et de la directrice pays d'« Amideast » en Tunisie. Des responsables des ministères des Transports et des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que de Tunisair, ont également assisté à l'événement.

Une formation axée sur la pratique

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Le programme repose sur une académie de 60 heures comprenant des ateliers interactifs, des visites de terrain, des activités de mentorat et des projets collectifs. Les participants sont ainsi amenés à découvrir les différentes professions du secteur et à développer des compétences pratiques. À l'issue de cette formation, les équipes participantes réalisent un projet de fin de parcours qu'elles présentent devant des experts dans le cadre d'un concours national. Les équipes lauréates accèdent ensuite au camp régional, qui réunira à Tunis, à l'été 2027, des participants de six pays : la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Maroc et les Émirats arabes unis. Le programme s'achèvera par une cérémonie de remise des diplômes. Selon « Amideast », « AeroStar » est un programme de découverte professionnelle et de préparation à l'orientation, et non une formation technique spécialisée en aéronautique ou en ingénierie. Il vise notamment à permettre aux jeunes de mieux connaître les possibilités de carrière dans ces secteurs et d'échanger avec des professionnels.

Plus de 250 jeunes attendus pour la deuxième édition

La deuxième édition du programme prévoit d'accueillir 252 jeunes dans les six pays participants. La première promotion, achevée en octobre 2026, a réuni 216 élèves d'Égypte, de Jordanie, du Koweït, du Maroc et des Émirats arabes unis. Selon les données communiquées par « Boeing » et « Amideast », plus de 90 % des participants de cette première promotion ont indiqué que leur intérêt pour les carrières dans l'aéronautique et le spatial avait augmenté à l'issue du programme. Pour cette nouvelle édition, la Tunisie accueillera non seulement des activités de formation, mais également le camp régional prévu à l'été 2027. Les candidatures tunisiennes pour l'année 2026-2027 sont ouvertes depuis le 22 octobre et doivent être déposées au plus tard le 20 novembre. Les activités en présentiel sont prévues à Tunis et à Sousse. Le programme étant dispensé en anglais, les candidats doivent justifier d'un niveau suffisant pour suivre les activités.

La coopération s'étend à l'aviation civile

En marge de la cérémonie de signature, le ministre des Transports a rencontré une délégation de « Boeing » afin d'examiner les perspectives de coopération dans le domaine de l'aviation civile. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement des liaisons aériennes ainsi que sur le développement et la modernisation de la flotte de Tunisair.

Le ministre a salué le développement de la coopération tuniso-américaine, en particulier dans le domaine de l'aviation civile, estimant que le lancement du programme « AeroStar » en Tunisie témoignait de la confiance accordée aux compétences nationales. Il a également réaffirmé l'ouverture de son département à la coopération dans les domaines du développement des compétences, de la recherche et de l'innovation.

Cette démarche concerne notamment l'amélioration des infrastructures aéroportuaires, le développement de la flotte aérienne et le renforcement des liaisons internationales et du transport aérien intérieur, ainsi que les possibilités d'insertion professionnelle. De son côté, l'ambassadeur américain a souligné que le programme permettait aux jeunes de la région d'échanger avec des experts et de découvrir le secteur aéronautique. Le représentant de Boeing a, pour sa part, rappelé que les débouchés professionnels dépassaient les seuls métiers de pilote et de personnel navigant commercial.

La directrice pays d'« Amideast » en Tunisie a également mis en avant l'importance des expériences d'apprentissage pratiques et des échanges avec les professionnels pour aider les jeunes à identifier les parcours qui correspondent à leurs intérêts et à leurs compétences.