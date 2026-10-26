Tunisie: Projet de budget 2027 - Les grandes orientations économiques, sociales et fiscales du pays

Le projet de budget de l'État tunisien pour 2027 s'articule autour de plusieurs priorités, notamment le renforcement de la protection sociale, le soutien aux catégories à revenus limités, l'amélioration des services publics essentiels et la réduction des disparités régionales. Il prévoit également de renforcer la mobilisation des ressources propres de l'État, de réduire progressivement le recours à l'emprunt et de réorienter les dépenses publiques vers les programmes à fort impact économique, social et environnemental.

Deuxième année de mise en oeuvre du Plan de développement 2026-2030, l'exercice budgétaire 2027 est présenté comme une étape charnière, destinée à passer de la définition des orientations stratégiques à l'accélération de la réalisation des réformes et des projets de développement sur le terrain.

Ces orientations s'inscrivent dans le cadre des objectifs généraux du Plan de développement 2026-2030, approuvé en vertu de la loi n° 16 de 2026 du 20 juillet 2026.

Réduire les disparités régionales et soutenir les secteurs prioritaires

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Le projet de budget 2027 vise à promouvoir un développement territorial équilibré en orientant les investissements publics vers les régions et les zones prioritaires. Il prévoit, dans ce cadre, d'accélérer la réalisation des projets de développement et des projets structurants afin de réduire les disparités entre les régions.

Cette approche s'accompagne d'un objectif de modernisation du tissu économique et de développement des infrastructures, notamment à travers l'encouragement de l'initiative privée et l'amélioration du climat des affaires.

Le projet entend également renforcer la sécurité énergétique, financière, alimentaire et hydrique du pays. À cet effet, il prévoit de soutenir la production agricole, de rationaliser la gestion des ressources en eau et d'accélérer la transition énergétique.

Le développement des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le renforcement de la capacité du pays à faire face aux risques climatiques et environnementaux figurent parmi les axes retenus.

Une réforme fiscale pour renforcer les ressources propres de l'État

Sur le plan fiscal, le projet de budget 2027 vise à consolider l'autonomie financière de l'État et à renforcer le principe du recours aux ressources propres. Cette orientation repose sur une mobilisation accrue des recettes fiscales et non fiscales, parallèlement à une réduction progressive du recours à l'emprunt.

La poursuite de la réforme du système fiscal constitue un autre axe majeur. L'objectif affiché est d'améliorer l'équité, l'efficacité et la transparence du système, d'élargir l'assiette fiscale et de favoriser le respect volontaire des obligations fiscales, sans alourdir la charge pesant sur les acteurs économiques.

Pour atteindre ces objectifs, l'État prévoit de poursuivre la numérisation des administrations fiscale et douanière, de moderniser les systèmes d'information et de recourir à l'intelligence artificielle afin de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et d'améliorer le recouvrement des recettes.

Le projet prévoit également de rationaliser et de réexaminer les avantages fiscaux. Leur attribution devrait s'appuyer sur une approche plus sélective, fondée sur l'évaluation de leur rendement économique, social et environnemental, avec une orientation privilégiée vers les secteurs considérés comme prioritaires.

Encourager l'investissement et diversifier les sources de financement

La politique fiscale devrait également contribuer à stimuler la croissance, l'investissement et l'entrepreneuriat, avec pour objectif de favoriser la création de richesse et d'emplois.

Dans cette perspective, le projet prévoit de renforcer le rôle du marché financier et de développer les mécanismes de financement destinés aux petites et moyennes entreprises (PME), aux promoteurs de projets et aux sociétés communautaires.

Le développement du financement vert, destiné à soutenir les investissements durables, figure également parmi les orientations retenues.

Parallèlement, la diversification des ressources non fiscales devrait passer par une meilleure valorisation du patrimoine de l'État et des entreprises publiques, ainsi que par une exploitation plus efficace des richesses nationales, notamment le phosphate.

Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie visant à renforcer les capacités de financement de l'État et à soutenir l'activité économique tout en réduisant progressivement la dépendance à l'emprunt.

Réorienter les dépenses publiques vers les priorités sociales

En matière de dépenses publiques, le projet de budget 2027 met l'accent sur le renforcement de la dimension sociale de l'action de l'État. Il prévoit de réorienter les ressources vers les programmes ayant un impact direct sur la justice sociale, la préservation de la classe moyenne et le maintien du pouvoir d'achat des citoyens.

L'État entend poursuivre l'allocation des crédits nécessaires au soutien des carburants, des produits de base et du transport, tout en rationalisant ces dépenses afin de limiter le gaspillage.

L'emploi et la lutte contre le chômage figurent également parmi les priorités. Le projet prévoit l'ouverture de nouveaux postes dans la fonction publique, en accordant la priorité aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur.

Il prévoit, en parallèle, d'améliorer la qualité des services publics dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, le transport et la numérisation, ainsi que de lutter contre la précarité de l'emploi.

La politique du logement constitue un autre volet de cette orientation sociale, avec la poursuite du soutien aux programmes de logement social.

Sécurité alimentaire et hydrique : renforcer les capacités nationales

Le projet de budget accorde une place importante à la sécurité alimentaire et hydrique, à travers le développement des chaînes de production et de stockage, la rationalisation de la consommation d'eau et la mobilisation de ressources hydriques supplémentaires.

Les mesures envisagées comprennent notamment le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées, dans le but de diversifier les ressources disponibles et de mieux répondre aux besoins nationaux.

Ces orientations s'inscrivent également dans le cadre de la mise en oeuvre de la circulaire n° 6 du chef du gouvernement, datée du 7 mars 2024. Ce texte porte sur la réduction de la consommation d'eau, la généralisation des robinets économes en eau et la collecte des eaux pluviales dans les établissements publics.

Au-delà de la mobilisation de nouvelles ressources, le projet met ainsi l'accent sur la rationalisation de leur utilisation et sur la nécessité de renforcer la capacité du pays à faire face aux contraintes hydriques.

Transition énergétique et investissement public : privilégier les projets à forte rentabilité

La sécurité énergétique figure également parmi les objectifs du projet de budget 2027, qui vise à réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à accélérer le développement des énergies renouvelables.

Dans le même temps, le projet prévoit d'améliorer l'efficacité de l'investissement public en accordant la priorité aux projets présentant une forte rentabilité.

Les investissements concernés couvrent plusieurs domaines stratégiques : les infrastructures, le transport, l'eau, les énergies renouvelables, la transformation numérique, la santé, l'éducation et l'aménagement des zones industrielles.

L'objectif est de renforcer les capacités nationales, d'améliorer la qualité des services et de créer des conditions plus favorables à l'investissement privé, tout en consolidant la compétitivité de l'économie tunisienne.

Dans son ensemble, le projet de budget 2027 entend ainsi articuler les objectifs sociaux, les réformes fiscales, la mobilisation des ressources nationales et la modernisation des infrastructures. Inscrit dans la deuxième année du Plan de développement 2026-2030, il met l'accent sur la concrétisation des projets, la réduction des disparités régionales et le renforcement des capacités économiques et sociales du pays.