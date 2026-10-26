Afrique: Tennis de table - Championnats du continent - Deux bronze à l'arrivée

26 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les pongistes malgaches sont montés à deux reprises sur le podium aux championnats d'Afrique, au Maroc. Madagascar a décroché le bronze en doubles messieurs et dans l'épreuve masculine par équipes.

Deux podiums. Les pongistes malgaches ont remporté deux médailles de bronze aux championnats d'Afrique, qui ont pris fin hier au Maroc. Champions d'Afrique en doubles messieurs en 2023, Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo se sont inclinés en demi-finale face aux Égyptiens Youssef Abdelaziz et Mohamed Albeiali, 0-3 (5/11, 6/11, 3/11), vendredi soir à l'Arena Olympic Hall de Tanger.

Fabio et Antoine ont ainsi terminé à la troisième place, synonyme de médaille de bronze. Les Pharaons ont largement dominé la rencontre, comme en témoignent les statistiques : ils ont remporté 16 points sur leur service, contre 5 pour les Malgaches, et en ont concédé 9, contre 17 pour leurs adversaires. En quarts de finale, jeudi soir, le duo de la Grande Île avait écarté les Tunisiens Youssef Aidli et Wassim Essid, 3-2 (11/2, 8/11, 11/9, 5/11, 11/8).

La première médaille de bronze avait été décrochée par l'équipe masculine mardi soir. La formation malgache s'était inclinée 1-3 face à l'Algérie en demi-finale.

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Haut niveau

Antoine Razafinarivo avait signé l'unique victoire malgache lors du premier match, en s'imposant 3-0 (11/9, 11/6, 11/6) face à Maheidine Bella.

Madagascar avait ensuite concédé trois défaites consécutives. Fabio Rakotoarimanana, qui avait participé aux Jeux olympiques de Paris, s'était incliné 0-3 (9/11, 4/11, 7/11) face à Stéphane Ouaiche lors du deuxième match. Timiary Rabemanantsoa avait lui aussi cédé, 0-3 (1/11, 3/11, 6/11), contre Milhane Jellouli dans la troisième rencontre. Antoine avait ensuite été battu 1-3 (3/11, 2/11, 11/8, 7/11) lors du quatrième match. En quarts de finale, lundi soir, Madagascar avait dominé l'Angola 3-0, sans grande difficulté.

En doubles dames, Hanitra Karen Raharimanana et Vony Ange Randriantsoa ont été éliminées en quarts de finale par les soeurs algériennes Jade et Tania Morice (1-3). L'équipe féminine avait également manqué de peu une place dans le dernier carré, battue sur le fil par le Maroc, pays hôte, 2-3 en quarts de finale.

En simple, deux pongistes malgaches ont échoué aux portes des quarts de finale. Fabio a été éliminé en huitièmes, samedi, par l'Algérien Stéphane Ouaiche (2-4), après sa victoire contre le Congolais Saheed Idowa (4-3). Hanitra a, de son côté, subi la nette domination de l'Égyptienne Hanao Goda, 0-4 (1/11, 2/11, 1/11, 3/11). Elle avait auparavant battu la Sud-Africaine Danisha Patel en seizièmes de finale (4-0).

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