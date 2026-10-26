Madagascar: Basketball - Road to Bal- Le COSPN sauve l'honneur

Après trois défaites consécutives, le COSPN a terminé sa campagne à la Road to BAL sur une note positive. Le club malgache a largement dominé Ushindzi de Ouani, représentant des Comores.

Le COSPN quitte la scène africaine sur une victoire réconfortante. Après trois revers d'affilée dans cette campagne qualificative pour la Basketball Africa League (BAL), le club malgache s'est imposé face aux Comoriens d'Ushindzi de Ouani sur le score sans appel de 88 à 55 (25-16, 18-13, 18-9, 27-17).

Les Malgaches ont remporté le premier quart-temps 25 à 16. Cette avance de neuf points leur a permis d'aborder la suite avec davantage de confiance, sans relâcher la pression. Dans le deuxième quart-temps, le COSPN a maintenu le rythme face à une équipe comorienne peinant à contenir ses offensives. En inscrivant 18 points contre 13, les Malgaches ont porté leur avance à quatorze points à la pause (43-29).

Au retour des vestiaires, le COSPN a creusé l'écart. Le troisième quart-temps, remporté 18 à 9, lui a permis de compter vingt-trois points d'avance avant les dix dernières minutes (61-38) et d'envisager une fin de rencontre plus sereine.

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Le dernier quart-temps a confirmé cette supériorité. Sans se contenter de gérer son avantage, le COSPN a inscrit 27 points contre 17 pour Ushindzi de Ouani. Cette dernière période, la plus prolifique du match pour les Malgaches, a scellé leur victoire, 88 à 55.

Une défense friable

Sur le plan individuel, Livio Ratianarivo a terminé meilleur marqueur du COSPN avec 14 points. Ikenna Kenechukwu Okeke a contribué au succès avec 13 points, tandis qu'Alpha Solondrainy et Tsihoarana Stanlei Ramanandraibe en ont inscrit 12 chacun. Lomario Josianis Todimasiainaina et Jorge Filipe ont également atteint la barre des 10 points.

Ce succès n'efface pas les trois défaites précédentes, mais permet au COSPN de quitter la compétition sur une prestation encourageante. Face à Ushindzi de Ouani, les Malgaches ont su réagir en associant efficacité offensive, rigueur défensive et discipline collective.

« Notre principale faiblesse se situait en défense, notamment dans la bataille des rebonds, où nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas réussi à entrer pleinement dans nos matchs », confie Anthony Rasolomanana, joueur du COSPN.

À l'heure du bilan de cette campagne en Ouganda, l'entraîneur du COSPN, Tojo Rasamoelina, a souligné le manque d'expérience de son équipe au plus haut niveau, tout en relevant ses progrès au fil des rencontres.

« Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette expérience, notamment en ce qui concerne les écarts de budget entre les clubs. Nous sommes capables de rivaliser avec ces équipes, à condition de bénéficier d'une bonne préparation en amont et de pouvoir compter sur des renforts », estime-t-il.