Madagascar: Finances publiques- L'accent mis sur la transparence

Le ministre de l'Économie et des Finances renforce la transparence, avec des rapports sous 24 heures, des bilans hebdomadaires et des sanctions.

Rapports sous 24 heures, comptes rendus hebdomadaires et rappel à l'ordre strict : face aux exigences de transparence érigées en priorité par l'exécutif, le ministre de l'Économie et des Finances, le Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, a réuni ses équipes le 24 octobre à Anosy pour exiger un engagement accru de chaque agent.

La lutte contre la c orruption n'est pas seulement un principe ; c'est une condition sine qua non pour préserver les ressources de l'État. C'est le message fort qu'a adressé le Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison aux responsables et agents de son département lors de cette rencontre de cadrage.

Dans un secteur où les ressources financent des axes vitaux santé, éducation, infrastructures, les irrégularités et les détournements pèsent directement sur l'efficacité de l'action publique et sur le quotidien des citoyens.

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Pour s'assurer que les directives se traduisent en actes, le ministère pose de nouveaux jalons organisationnels. Chaque direction générale est désormais invitée à multiplier les échanges internes et à formuler rapidement des propositions concrètes. Surtout, un compte rendu hebdomadaire détaillé sur la situation et les actions entreprises devra être transmis par chaque département.

Signalements rapides et sanctions annoncées

Autre disposition clé de cette rencontre : la réactivité face aux dysfonctionnements. Les agents ont pour consigne de signaler sans délai tout fait susceptible d'affecter le bon fonctionnement du service. Ces alertes devront être formalisées par un rapport écrit officiel dans un délai maximal de 24 heures. Le ministre l'a rappelé sans ambiguïté : des sanctions s'appliqueront aux personnes impliquées dans des actes de corruption, mais aussi à celles qui manqueraient de respecter les directives internes.

Si la rigueur est exigée de tous, l'accompagnement reste de mise. Le Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison a réaffirmé sa volonté de soutenir et de protéger les agents intègres dans l'exercice de leurs fonctions, tout en appelant à une mobilisation renforcée des dispositifs existants de réception des plaintes.

L'efficacité de cette initiative reposera in fine sur la régularité des contrôles et l'application effective des mesures. Pour l'administration financière, l'enjeu est de taille : transformer durablement les engagements en pratiques concrètes pour consolider la confiance des citoyens envers les institutions.