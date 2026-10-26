Madagascar: Moramanga - Ambatovy soutient les projets de développement

La commune urbaine de Moramanga a reçu, en avril 2026, 455,14 millions d'ariary de ristournes minières versées par Ambatovy. Ces fonds doivent notamment financer des infrastructures pour améliorer les services municipaux et les conditions de vie des habitants. L'extension du bureau communal, la réhabilitation de la gare routière et la remise en état de plusieurs routes figurent parmi les priorités du maire, Sylvain Rodolphe Ralaiarimalala.

La levée, par l'État, de la suspension du versement des redevances minières d'Ambatovy, en vigueur depuis 2022, a permis la reprise des paiements. Au titre de la période allant de septembre 2020 à décembre 2025, l'entreprise a versé 98,26 milliards d'ariary de ristournes, répartis entre les six communes bénéficiaires du district.

Selon la réglementation, 30 % de ces fonds sont affectés au fonctionnement et 70 % au financement de projets de développement répondant aux besoins de la population.

À Moramanga, l'extension du bureau communal constitue la première priorité. Les locaux actuels ne répondent plus aux besoins des services municipaux, qui comptent plus de 90 agents permanents, auxquels s'ajoutent des employés temporaires. Le manque d'espace et de matériel complique le traitement des demandes des usagers.

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« L'extension du bureau communal est prioritaire, car elle permettra de mieux servir la population, en toute transparence », explique le maire. L'amélioration des locaux doit également faciliter les démarches administratives et contribuer à réduire les risques de petite corruption.

La commune prévoit aussi de réhabiliter la gare routière et plusieurs routes dans deux fokontany. Ces travaux visent à faciliter les déplacements et l'accès aux services, tout en soutenant les activités économiques locales.

La collaboration entre Moramanga et Ambatovy comprend également des actions sociales, dans une ville où résident de nombreux salariés de la compagnie minière. Des rencontres trimestrielles réunissant les communes concernées permettent de définir les besoins et les projets prioritaires.

Le plan de passation des marchés de la commune a déjà été approuvé et devrait être publié prochainement. Le démarrage des travaux est envisagé dans un délai d'un à deux mois. Par ailleurs, une formation destinée aux maires et à leurs collaborateurs sur la gestion des fonds publics a débuté le 21 octobre à Ambohibary. Elle vise à favoriser une gestion transparente des ressources et des investissements durables, créateurs d'emplois et bénéficiant directement aux habitants.