Tunisie: Ligue des Champions/2e tour préliminaire/Manche retour - Radès (18h00) : CA-TP Mazembe (aller : 1-1) Dicter sa loi

À Radès, le Club Africain disputera plus qu'un choc : une place en phase de groupes de la reine des compétitions continentales.

Le CA s'apprête donc à vivre un rendez-vous majeur de sa saison en cours en croisant dans son fief le Tout Puissant Mazembe, club réputé à l'échelle africaine. Après avoir arraché le nul (1-1) à Lubumbashi, le onze à Maher Kanzari sait pertinemment qu'avoir son destin en main ne suffit pas. Et qu'il faudra s'armer de résilience et d'humilité pour valider à terme son passage au tour des poules de la C1. Après avoir engagé un premier acte encourageant chez les Corbeaux, le CA abordera certes la manche retour sans retard au tableau d'affichage. Mais il devra tout autant se méfier de la réaction des Congolais, une équipe qui entend jouer crânement ses chances à Radès. Rien n'est donc garanti pour le CA, la qualification reste entièrement à conquérir.

Aujourd'hui, devant un public incandescent et tout acquis à la cause du CA, les coéquipiers de Saidou Khan devront forcément transformer cet atout en avantage et faire valoir leur ténacité pour faire face à l'intensité du rendez-vous. Rester vigilant derrière en conservant une organisation défensive rigoureuse. Ne pas trop se livrer mais répondre présent dans les duels. Ratisser, quadriller tout en combinant au milieu, et, enfin, se montrer efficace devant. Vaste programme mais le CA a les moyens d'y parvenir. Dans son bastion de Radès, garder l'équilibre sera essentiel pour un CA qui devra attaquer pour débloquer, sans pour autant offrir d'espaces aux Congolais. Optimiser ses temps forts mais ne pas accorder de largesses au TP Mazembe, la gestion du temps et de l'adversaire ne doit souffrir d'aucune approximation.

Défi collectif et flexibilité tactique

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A partie de 18h00 tapantes, pour décrocher le précieux sésame vers la phase de groupe, le CA devra s'en remettre à la discipline collective, l'application et un brin de réussite.

Et pour toucher au but, Maher Kanzari devrait reconduire la majorité des joueurs ayant débuté le match de Lubumbashi. L'on retrouverait ainsi le brave Mouhib Chamekh dans les bois, Zaâlouni sur le flanc droit, Mahrsi sur le côté opposé et le tandem Simpara-Diatta dans l'axe. Plus haut, dans l'optique d'un plan de jeu en 4-2-3-1, devant les deux pistons, Saidou Khan et Alain Kanté, Riyan Tétégo animera le couloir gauche, Philippe Kinzumbi occupera l'aile droite, Cherimi évoluera en tant que milieu axial et Nkeng débutera en pointe.

Adepte d'une certaine flexibilité tactique, le technicien clubiste peut aussi faire évoluer son dispositif vers un 4-1-4-1, selon les phases du match, alors que, dans le même temps, sur le banc, il disposerait de plusieurs alternatives, à l'instar des Sadok Kadida, Moataz Zaddem, Bouabid, Ammar Abdelhak, Khadhraoui, selon bien entendu le panel de doublures choisi par Maher Kanzari.