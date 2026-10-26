Tunisie: Bilan des précipitations enregistrées au cours des dernières 24 heures

25 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Des précipitations ont été enregistrées dans plusieurs régions de Tunisie au cours des dernières 24 heures, entre samedi à 7 heures et dimanche à 7 heures, avec des cumuls atteignant 15 millimètres à Beni Mhira, dans le gouvernorat de Tataouine, et à Boukrim, dans le gouvernorat de Nabeul, selon les données relatives aux quantités de pluie enregistrées.

Dans le gouvernorat de Tataouine, les précipitations ont atteint 15 mm à Beni Mhira, 4 mm à Oued El Kheil et 3 mm à Bir Lahmar et Smar.

Dans le gouvernorat de Nabeul, les quantités relevées s'élèvent à 15 mm à Boukrim, 4 mm à Nabeul-Takelsa et Azmour, 3 mm à El Mida et Menzel Temime, et 1 mm à Bou Argoub, Kélibia et Béni Khalled.

Dans le gouvernorat de Jendouba, les précipitations ont atteint 9 mm à Aïn Draham, 5 mm à Béni M'Tir, 3 mm au barrage de Bou Heurtma, 2 mm à Fernana et Balta Bou Aouane, et 1 mm à Bou Salem et Ghardimaou.

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Dans le gouvernorat de Béja, 8 mm ont été enregistrés à Amdoun, 4 mm à Téboursouk et 1 mm à Béja Sud.

Par ailleurs, 2 mm de pluie ont été relevés à Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte, et 1 mm à Ouzra, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Des précipitations de 1 mm ont également été enregistrées à Gaâfour et El Krib, dans le gouvernorat de Siliana, ainsi qu'à Kalaat Senan, dans le gouvernorat du Kef. Dans le gouvernorat de Médenine, le cumul relevé à la ville de Médenine s'est établi à 1 mm.

Ces relevés couvrent la période allant de samedi à 7 heures du matin à dimanche à 7 heures du matin.

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